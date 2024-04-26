Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что версия с коррупцией была якобы специально создана для СМИ. В России за такие вещи не задерживают и не судят, не отправляют в СИЗО и не выдвигают серьезные обвинения, поскольку этими вещами занимаются все, кто находится у власти.

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Не слишком умный

Политолог предполагает, что такие события в России похожи на внутреннюю борьбу, когда пауки в банке начинают есть друг друга.

С одной стороны, это действительно удар по Сергею Шойгу, хотя его влияние после начала широкомасштабного вторжения России в Украину и так постоянно падает. Несколько раз Шойгу вообще оказывался на дне. С другой стороны, его особенно некем заменить, а также он один из немногих, кому Владимир Путин доверяет, потому что он не слишком умный, но хороший исполнитель,

– сказал Игорь Рейтерович.

Он считает, что, возможно, нашелся уже человек, который почувствовал в себе силу заменить Шойгу. Или же началась борьба за ресурсы, потому что весь так называемый российский бизнес и олигархи живут на 90% исключительно на военных заказах, то есть на всем, что связано с войной.

Поскольку все возможности зарабатывать на Западе были "обрезаны", Путин, очевидно, дал олигархам возможность зарабатывать в пределах страны на военных заказах, на которых можно получать огромные откаты, воровать и просто зарабатывать, потому что у их предприятий будет работа. И за это будут идти деньги из бюджета.

Скорее всего, борьба за эти финансовые потоки и желание их перехватить привела к тому, что Тимур Иванов оказался за решеткой. Далее, возможно, еще притянут несколько человек – и в результате люди, которые отвечают за выполнение тех или иных заказов, просто изменятся. А деньги, которые шли из бюджета Иванову и всем другим связанным с ним лицам, будут переориентированы на других,

– добавил политолог.

Владимиру Путину нужен внутри определенный элемент борьбы, чтобы держать всех в тонусе и перераспределять эти потоки. Если ему смогли предоставить документы о государственной измене, которая является якобы ключевой причиной, почему посадили Иванова, Путин, который верит в различные теории заговоров, мог на это повестись и отдать приказ задержать его.

Человек не того калибра

После 24 февраля 2022 года Сергей Шойгу много потерял в глазах Путина и всех остальных, кто на него смотрел как на гипотетического преемника.

Прозвище "фанерный министр" придумали россияне и запустили это в информационное пространство, потому что оказалось, что та могучая армия, о которой он рассказывал, не настолько могучая, а умеет только "мясом давить". А когда речь заходит о реальных боестолкновениях, она оставляет желать лучшего.

Своей массой она может выполнять определенные задачи, вести агрессивную войну, но это явно не то, что им обещали. Им обещали, что утром завтрак, днем парад в Киеве, а вечером салют по поводу того, что они захватили уже всю Украину. По факту, у них салюты каждый день на нефтеперерабатывающих заводах возникают и это будет продолжаться в дальнейшем,

– подчеркнул Рейтерович.

Он добавил, что в перспективе все может закончиться отставкой Шойгу, но вряд ли эта отставка в будущем может быть обставлена в негативном контексте.

Скорее всего, в Кремле скажут, что Шойгу уходит "на заслуженный отдых", а вместо него назначат другого. Он человек не того калибра и очень близок к Путину, чтобы в чем-то его обвинять и наказывать,

– сказал политолог.

Однако он не исключает, что может другой быть сценарий – сердечный приступ у Шойгу, после которого он просто не сможет выполнять свои обязанности. Но никакая борьба с коррупцией или наказания в отношении него применены не будут, поскольку он плоть от плоти путинского режима.

Сейчас преследовать конкретно Сергея Шойгу – "стрелять себе в ногу". Наказывать тех, кто в его окружении, дополнительно ослаблять – все это может иметь место, но конкретно снимать его со скандалом никто не будет, хотя рано или поздно он может лишиться своей должности и доживать в своих особняках, которых он настроил десятками по всей России.

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