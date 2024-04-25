Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что пока стоит дождаться деталей по делу заместителя министра обороны России.
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Война бьет по России
Как отметил Тизенгаузен, если Кремль взялся за тамошних генералов, тогда это все ударит по Шойгу. Но если это обычные "бизнес-разборки" между минобороны и ФСБ, то ничего страшного для Шойгу не будет. На место заместителя министра обороны Тимура Иванова назначат другую компромиссную фигуру.
Война "раскачивает" все институции. Возможно, на экране у Соловьева не видно этого процесса, но внутри они есть. И так или иначе когда-то там произойдет каскадный обвал. Здесь перегретая экономика. Там выбивают "большого брата" или договариваются с ним. Отъезд миллионов россиян также влияет на экономику,
– сказал Тизенгаузен.
Вполне может быть, что со временем цена на нефть обвалится. Россия явно будет к этому не готова.
Сценариев может быть много, но суть – одна. Пока весь мир идет вперед и развивается, Россия из-за санкций и зацикленности на войне постепенно движется назад. Это будет иметь свои последствия.
Через какое-то время российская нефть может стать неконкурентоспособной по цели. Потому что стоимость добычи будет увеличиваться. А Россия тоже живет благодаря этой нефти,
– отметил Тизенгаузен.
Ситуация в России: кратко
- Заместителя министра обороны Тимура Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки. Дело ведет военная контрразведка ФСБ.
- Недавно Силы обороны уничтожили майора пресс-службы минобороны России. Он попал под обстрел на временно оккупированных территориях.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 462 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 7255 российских танков, 13942 боевых бронированных машин, 11836 артиллерийских систем и т.п.