Бывший министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом обратил внимание на то, какой эффект имел указ украинского президента о разрешении проведения парада в Москве. Напомним, что в этом году военный парад был короче предыдущих лет и без участия тяжелой техники.

Важно Украина официально позволяет России провести парад на 9 мая, – указ Зеленского

Что доказал Зеленский своим указом о разрешении проведения парада в Москве?

Огрызко отметил, что креативность и чувство юмора является тем, что обезоруживает врага иногда не менее, чем удар по Красной площади.

Обратите внимание! Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк считает, что подписанный Зеленским указ о разрешении парада на Красной площади стал "информационным успехом" для Украины. Этот шаг Киева отменил привычную для россиян логику, что якобы они могут кому-то что-то "диктовать, запрещать или разрешать". Но теперь ситуация кардинально изменилась. Антонюк отметил, что этот ход является "серьезной пощечиной" не только Путину, но и всему этому российскому истеблишменту.

Дипломат подчеркнул, что весь мир смеется и показывает пальцем в сторону главы Кремля, который якобы возомнил себя властелином всего мира. А на самом деле ему позволяют сделать то, чего он никогда не ожидал в жизни.

"Путин получил такой удар под дых, от которого он психологически уже никогда не сможет отойти. И это отличный способ продемонстрировать, что действительно Владимир Зеленский и Украина решает, что будет происходить на Красной площади. И глава Кремля будет выполнять то, что Украина в конце концов скажет", – уверен Владимир Огрызко.

К слову. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ Зеленского, подчеркнув, что России, мол, ничье разрешение не нужно. Он добавил, что "горе тому, кто над Днем победы пробует шутить".

Экс-министр иностранных дел отметил, что подписанный Зеленским указ – это чрезвычайно своевременный, точный и очень эффективный способ морального разложения противника. Ведь его результат все видят и смеются над ним, даже, вероятно не публично, россияне.

Что этому предшествовало?

Накануне запланированного проведения парада российское минобороны объявило перемирие на 8 – 9 мая и выразило надежду, что Украина поддержит эту инициативу.

Владимир Зеленский одновременно заявил о введении режима тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Однако россияне нарушили его, по меньшей мере 1820 нарушив перемирие.

Российские пропагандисты пригрозили Украине, что якобы в случае "провокации" во время парада 9 мая, Москва в ответ может осуществить удары по центру Киева, в частности по правительственному кварталу и Верховной Раде, здания СБУ, посольствах Латвии, Японии, Армении, а также по улице Банковой, где расположен, в частности, Офис Президента.

Однако вечером 8 мая Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Украиной и Россией. А Владимир Зеленский подписал указ о разрешении проведения парада в Москве 9 мая, объяснив этот шаг учетом многочисленных просьб и гуманитарной целью, о которой было отмечено в переговорах с из США.

Также генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес обратил внимание на то, что россияне хотели навязать собственный сценарий короткого перемирия. Но оказалось, что для России важно, чтобы именно Украина не сорвала парад на Красной площади 9 мая. Ходжес отметил, что Зеленский метко заявил, что "Россия зависит от доброй воли Украины", и это, по словам генерал-лейтенанта "очень иронично".