Про це повідомляє ntv з посиланням на кореспондента телеканалу Райнера Мунца.

Де побачили Шредера?

За даними видання, журналіст побачив Герхард Шредера в готелі Kempinski, розташованого у центрі російської столиці, неподалік від Кремля. Раніше російська сторона наполегливо хотіла його участі у переговорах з ЄС.

Відомо, що 82-річного колишнього лідера Соціал-демократичної партії називають особистим другом диктатора Володимира Путіна, який і після закінчення політичної кар'єри продовжував працювати в інтересах Росії.

Журналісти нагадують, що 3 червня розпочинається Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум, тому припускають, що колишній німецький канцлер приїхав для Росії саме для участі у відповідному заході.

Нагадаємо, він обіймав керівні посади в російських компаніях, зокрема у відомій "Роснєфті", куди входив до ради директорів, і був головою комітету акціонерів Nord Steam AG, оператора газопроводу "Північний потік".

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Путін називав Герхарда Шредера найкращим кандидатом для переговорів між Європейським Союзом і Росією. Тоді ж він заявив, що Москва нібито "ніколи не була закрита для переговорів".

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що Герхард Шрьодер не може бути посередником на перемовинах між Росією та ЄС, назвавши ексканцлера "російським лобістом".