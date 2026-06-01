Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв'ю для Bloomberg.

Як Європа нарощує оборону?

Коментуючи критику європейських країн з боку міністра оборони США Піта Гегсета, Броєр наголосив, що Німеччина вже значно нарощує оборонні витрати та планує досягти цільового показника НАТО у 3,5% у до 2029 року – тобто на шість років раніше від узгодженого графіка.

Водночас вимоги США щодо повної самостійності Європи у питаннях безпеки створюють для континенту складну ситуацію.

Ми всі зрозуміли, що ми повинні піклуватися про свою безпеку самостійно, що ми повинні взяти на себе більше відповідальності, але ми не можемо так швидко наростити необхідні потужності,

– зазначив генеральний інспектор Бундесверу.

За його словами, немає принципового значення, чи будуть необхідні американські сили розміщені на континенті заздалегідь, чи прибуватимуть з-за океану.

Якщо вони виводять війська, ми повинні пом'якшити ці наслідки, тому це має бути чітко, прозоро, і має бути дорожня карта, в які терміни ми маємо це зробити,

– наголосив Карстен Броєр.

Як зазначають у Bloomberg, останніми тижнями адміністрація Трампа спричинила занепокоєння в Європі через раптове виведення частини військ із Німеччини, а також скорочення стратегічних ресурсів, призначених для реагування на кризові ситуації в регіоні.

Раніше у Foreign Affairs повідомили, що така стратегія може виглядати привабливою для частини виборців у США, однак вона послаблює систему стримування, яка десятиліттями захищала трансатлантичний альянс.

Підхід адміністрації Трампа також може підштовхнути Росію до перевірки спроможності НАТО стримувати ескалацію. Йдеться, зокрема, про здатність Альянсу змушувати противника відмовлятися від подальших кроків через неприйнятні втрати на кожному етапі загострення.