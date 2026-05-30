Про це повідомили в ERR.

Що відомо про посилення захисту в Естонії?

Перші стаціонарні пристрої країна встановила між пунктом пропуску Лухамаа та на стику кордонів Естонії, Латвії та Росії. Планується, що у 2026 році вони з'являться на решті ділянок.

Перші пристрої встановлені й працюють. Звичайно, це лише початок: ми рухаємося до створення мережі дронів, що охоплюватиме всю Естонію, але цей крок показує, що попередня підготовча робота принесла свої плоди. Недавні інциденти з дронами показують, що ми дуже реалістично оцінили ризики під час планування наших можливостей,

– розповів міністра внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Зазначається, що у районах, де немає стаціонарного обладнання або потрібен додатковий контроль, Департамент поліції та прикордонної охорони використає нові мобільні системи спостереження.

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії додали, що наразі Департамент закуповує обладнання для наступних ділянок кордону. А будівельні та підготовчі роботи місцями випереджають заплановані терміни.

Загроза для Естонії з боку Росії

До слова, найближчим часом НАТО може суттєво зміцнити оборону східного флангу Альянсу. Для цього планують створити систему, яка дозволить швидко перекидати війська до Латвії та Естонії у разі потенційного збройного конфлікту з Росією.

Зокрема через зростання напруженості та демографічний спад, в Естонії все частіше говорять про ймовірну обов'язкову військову службу для жінок.