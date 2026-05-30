Таку інформацію повідомила керівниця Департаменту оборонних ресурсів Естонії (KRA) Анна Раннавескі, повідомляє суспільний мовник країни ERR.

Що буде з мобілізацію в Естонії?

Естонська чиновниця заявила, що нинішня система комплектування армії, яка здебільшого спирається саме на чоловіків-призовників, через демографічні зміни може стати нежиттєздатною, тому наразі шукають альтернативи.

За її словами, якщо 15 – 20 років тому в країні щороку народжувалося до 15 тисяч хлопчиків, то зараз цей показник скоротився до близько 4 – 5 тисяч. На її думку, це створює серйозні виклики для майбутнього комплексування ЗС.

Ясно, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 41 тисячу молодих людей, так як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже ясною. Ми не зможемо укомплектувати 4,1 тисячі осіб,

– сказала вона.

Анна Раннавескі наголосила, що відповідальність за захист держави повинен нести кожен громадянин. На її думку, питання ведення обов'язкової військової служби для жінок у майбутньому полягає лише в тому, коли це станеться.

Чому це можливо?

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що НАТО готується посилити оборону східного флангу блоку, створивши нову структуру для оперативного перекидання сил до Латвії та Естонії у разі можливого конфлікту з Росією.

Раніше керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін попереджав, що Росія не зупиниться на війні в Україні, і надалі, ймовірно, захоче розширити свою військову присутність вздовж кордону НАТО, зокрема біля Балтії.