Такую информацию сообщила руководитель Департамента оборонных ресурсов Эстонии (KRA) Анна Раннавески, сообщает общественный вещатель страны ERR.

Что будет с мобилизацией в Эстонии?

Эстонская чиновница заявила, что нынешняя система комплектования армии, которая в основном опирается именно на мужчин-призывников, из-за демографических изменений может стать нежизнеспособной, поэтому сейчас ищут альтернативы.

По ее словам, если 15 – 20 лет назад в стране ежегодно рождалось до 15 тысяч мальчиков, то сейчас этот показатель сократился до около 4 – 5 тысяч. По ее мнению, это создает серьезные вызовы для будущего комплексирования ВС.

Ясно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 41 тысячу молодых людей, так как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень ясной. Мы не сможем укомплектовать 4,1 тысячи человек,

– сказала она.

Анна Раннавески подчеркнула, что ответственность за защиту государства должен нести каждый гражданин. По ее мнению, вопрос ведения обязательной военной службы для женщин в будущем заключается лишь в том, когда это произойдет.

Почему это возможно?

Напомним, агентство Reuters сообщало, что НАТО готовится усилить оборону восточного фланга блока, создав новую структуру для оперативной переброски сил в Латвию и Эстонию в случае возможного конфликта с Россией.

Ранее руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин предупреждал, что Россия не остановится на войне в Украине, и в дальнейшем, вероятно, захочет расширить свое военное присутствие вдоль границы НАТО, в частности возле Балтии.