Соответствующее видео опубликовали на странице эстонской оборонной компании Alatyr Group.
Какие характеристики дрона-перехватчика P4P?
По данным "Милитарного", эстонская компания испытала в Украине ракетно-электрический дрон-перехватчик P4P.
Беспилотник может перехватывать реактивные цели.
Как сообщил производитель, P4P имеет четыре электрических двигателя и использует ракетную тягу для быстрого сближения с целью.
Испытания дрона-перехватчика P4P: смотрите видео
Это система вооружения, построена на гибридном ракетно-электрическом перехвате для быстрых воздушных угроз в классе 500+ километров в час, включая реактивные цели типа "Герань-3",
– рассказали о разработке в Alatyr Group.
Дрон-перехватчик предназначен для вертикального взлета. Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, что обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность во время быстрого горизонтального полета.
К слову, стало известно, что Украина создала middle strike-дрон "Бегемот" для ударов по глубокому тылу. Его заявленная дальность действия достигает до 300 километров.
Также Украина приблизилась к внедрению собственной лазерной системы противовоздушной обороны под названием "Тризуб". Она уже прошла финальный этап испытаний. Предполагают, что Украина может стать второй в мире после Израиля с фактически интегрированной лазерной ПВО.