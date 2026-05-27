Соответствующее видео опубликовали на странице эстонской оборонной компании Alatyr Group.

Какие характеристики дрона-перехватчика P4P?

По данным "Милитарного", эстонская компания испытала в Украине ракетно-электрический дрон-перехватчик P4P.

Беспилотник может перехватывать реактивные цели.

Как сообщил производитель, P4P имеет четыре электрических двигателя и использует ракетную тягу для быстрого сближения с целью.

Испытания дрона-перехватчика P4P: смотрите видео

Это система вооружения, построена на гибридном ракетно-электрическом перехвате для быстрых воздушных угроз в классе 500+ километров в час, включая реактивные цели типа "Герань-3",

– рассказали о разработке в Alatyr Group.

Дрон-перехватчик предназначен для вертикального взлета. Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму, что обеспечивает высокую аэродинамическую эффективность во время быстрого горизонтального полета.

К слову, стало известно, что Украина создала middle strike-дрон "Бегемот" для ударов по глубокому тылу. Его заявленная дальность действия достигает до 300 километров.

Также Украина приблизилась к внедрению собственной лазерной системы противовоздушной обороны под названием "Тризуб". Она уже прошла финальный этап испытаний. Предполагают, что Украина может стать второй в мире после Израиля с фактически интегрированной лазерной ПВО.