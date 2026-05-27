Разработчики уже подтверждают, что дрон не только прошел испытания, но и применяется в боевых условиях. Об этом пишет "Милитарный".

Что известно о новом дроне?

В Украине презентовали новый шахедоподобный ударный беспилотник "Бегемот", который способен поражать цели на расстоянии до 300 километров и несет сразу две боевые части. Разработка принадлежит компаниям GLEFA и Culver Aerospace и была представлена во время мероприятия "Дикие дроны".

Как отмечают разработчики, "Бегемот" относится к классу middle strike-дронов и предназначен для поражения целей на оперативной глубине.

Беспилотник имеет размах крыльев 2,28 метра, длину 2,2 метра и высоту 0,5 метра, что делает его относительно компактным для своего класса. Особенностью дрона является боевая нагрузка, которая состоит из двух различных типов боеприпасов. В носовой части размещена осколочно-фугасная боевая часть массой 40 килограммов, а сзади – термобарическая весом 35 килограммов, что позволяет комбинированно поражать как укрепленные, так и живые цели.

Разработчики подчеркивают, что "Бегемот" может выполнять миссии в автономном, полуавтоматическом и FPV-режимах управления. Это позволяет адаптировать его к различным сценариям боевого применения и уровню противодействия систем ПВО.

Дрон уже запущен в серийное производство, и его используют Силы обороны Украины,

– говорится в сообщении разработчиков.

Одним из ключевых преимуществ беспилотника является способность лететь на малых высотах, что затрудняет его обнаружение и перехват средствами противовоздушной обороны противника. Это делает его эффективным инструментом для поражения логистических и военных объектов в тылу.

Что еще известно о новейшем оружии Украины?

Украина приблизилась к внедрению собственной лазерной системы противовоздушной обороны под названием "Тризуб", которая уже прошла финальный этап испытаний. Разработку ведет украинская компания Celebra Tech, и, по данным СМИ, страна может стать второй в мире после Израиля с фактически интегрированной лазерной ПВО.

Система уже установлена на мобильную прицепную платформу и готовится к демонстрации после тестов в приближенных к боевым условиях. Разработчики заявляют, что "Тризуб" способен уничтожать FPV-дроны на расстоянии до 800 – 900 метров, а разведывательные БпЛА – до 1,5 километра путем поражения их оптики и электроники.

Отдельно отмечается, что система потенциально может работать и против ударных дронов типа "Шахед" на дистанции до 5 километров, однако эти характеристики еще проходят проверку. Комплекс оснащен радаром обнаружения и автоматизированной системой наведения с элементами искусственного интеллекта.

Главным преимуществом лазерной ПВО является чрезвычайно низкая стоимость перехвата – фактически это расходы только на электроэнергию, что делает технологию особенно эффективной против массовых атак дешевых дронов. В то же время эксперты отмечают, что "Тризуб" не заменит классические системы ПВО, такие как Patriot или NASAMS, которые остаются необходимыми для перехвата ракет.