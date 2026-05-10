Про це Володимир Путін сказав під час відповіді журналістам 9 травня.

До теми Путін взявся погрожувати Вірменії та Фінляндії: що знову лякає диктатора

Що сказав Путін про Шредера як перемовника між Росією та ЄС?

Очільник Кремля Владімір Путін вважає, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер – найкращий кандидат для переговорів між Європейським Союзом і Росією.

Для мене особисто найкращим є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини (Герхард – 24 Канал) Шредер. Нехай європейці обирають такого лідера, якому вони довіряють і який не наговорив якихось гидот на нашу адресу,

– сказав російський диктатор.

Путін також додав, що російська сторона нібито "ніколи не була закрита для переговорів".

Яка позиція Герхарда Шредера щодо України?

Герхард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року, а після відставки очолив раду директорів оператора проєкту "Північний потік".

З вересня 2017-го до травня 2022 року Герхард Шредер був головою ради директорів "Роснефти". Він також відомий, як близький друг російського диктатора Володимира Путіна.

Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року.

Ексканцлер Німеччини також розповідав, що Україна його нібито запрошувала стати "посередником" з російською владою. Шредер також заявляв, що, мовляв, США зірвали "мирні переговори" між Україною та Росією.

Цікаво, що в січні 2026 року Герхард Шредер закликав відновити енергетичне співробітництво з Росією, виступаючи проти "демонізації" країни-агресорки. Ексканцлер Німеччини також заявив, що Росія – це "не країна варварів, а країна з великою культурою і різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною".