Ексканцлер Німеччини Шредер вважає "спекуляціями" заяви, що Росія отруїла Навального
Ексканцлер Німеччини Гергард Шредер, який є другом Володимира Путіна вперше висловився щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Заяви про відповідальність Росії за це він назвав "спекуляціями".
Відповідальність Росії за отруєння опозиціонера речовиною з групи "Новачок" ще не з'ясована, заявив Герхард Шредер у своєму подкасті, фрагменти якого публікує Die Welt.
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Те, що зараз робиться, є, фактично, спекуляцією, оскільки немає перевірених фактів,
– заявив Шредер.
Водночас він підтримав заклик Німеччини до Росії розслідувати цю справу. За його словами, ця вимога є виправданою, але уряд Німеччини має надати Росії інформацію в межах міжнародної правової допомоги.
Крім того, ексканцлер Німеччини розкритикував ідею Бундестагу про можливість зупинити проєкт "Північний потік-2" через справу Навального. Мовляв, тоді 10 мільярдів євро інвестицій "будуть витрачені даремно".
Хто такий Герхард Шредер?
Це колишній канцлер Німеччини в 1998 – 2005 роках. Шредер є попередником Ангели Меркель, яка замінила його на посаді голови Бундестагу.
Герхард Шредер є особистим другом Володимира Путіна. Крім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", і членом правління російського "Газпрому".
Отруєння Навального: головне
- 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, а політика госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Російські лікарі не хотіли відпускати Навального на лікування у Німеччину, мовляв, він був "нетранспортабельним". Згодом опозиціонера таки відпустили на лікування до Німеччини. Його прийняла відома берлінська клініка "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли не лише на шкірі, у крові та сечі Навального, але й на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний заявив, що вимагає повернути одяг, який був на ньому у момент отруєння. На думку опозиціонера, його речі, які з нього непритомного зняли в Росії, є важливим доказом замаху.
- Президент Росії Володимир Путін відзначився заявою, що Навальний міг сам виготовити отруту і випити її.