Ексканцлер Німеччини Гергард Шредер, який є другом Володимира Путіна вперше висловився щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Заяви про відповідальність Росії за це він назвав "спекуляціями".

Відповідальність Росії за отруєння опозиціонера речовиною з групи "Новачок" ще не з'ясована, заявив Герхард Шредер у своєму подкасті, фрагменти якого публікує Die Welt.

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Те, що зараз робиться, є, фактично, спекуляцією, оскільки немає перевірених фактів,

– заявив Шредер.

Водночас він підтримав заклик Німеччини до Росії розслідувати цю справу. За його словами, ця вимога є виправданою, але уряд Німеччини має надати Росії інформацію в межах міжнародної правової допомоги.

Крім того, ексканцлер Німеччини розкритикував ідею Бундестагу про можливість зупинити проєкт "Північний потік-2" через справу Навального. Мовляв, тоді 10 мільярдів євро інвестицій "будуть витрачені даремно".

Хто такий Герхард Шредер?

Це колишній канцлер Німеччини в 1998 – 2005 роках. Шредер є попередником Ангели Меркель, яка замінила його на посаді голови Бундестагу.



Герхард Шредер є особистим другом Володимира Путіна. Крім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", і членом правління російського "Газпрому".

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