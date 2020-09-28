Знак для Росії: Меркель таємно відвідала Навального в берлінській клініці
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше чоловіка отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" і він перебує на лікуванні у Німеччині.
Наразі стан здоров'я опозиціонера значно покращився, однак попереду ще тривалий курс реабілітації. Тож, показовим є те, що сама Ангела Меркель завітала до Навального у лікарню. Про це повідомляє Spiegel.
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Як пише видання, це – ознака того, наскільки канцлер віддана Навальному і не готова залишити справу, не довівши її до кінця.
Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цій справі та з'ясує правду,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про стан Навального
Російського опозиціонера 23 вересня виписали з німецької клініки "Шаріте". Загалом Навальний перебував у "Шаріте" 32 дні, з них 24 – він був у реанімації. Німецькі лікарі зазначили, що, судячи з поточного стану пацієнта, його повне одужання можливе. Водночас медики додали, що про будь-які наслідки важкого отруєння можна буде судити пізніше.
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Отруєння Навального: головне
- 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, а політика госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Російські лікарі не хотіли відпускати Навального на лікування у Німеччину, мовляв, він був "нетранспортабельним". Згодом опозиціонера таки відпустили на лікування до Німеччини. Його прийняла відома берлінська клініка "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли не лише на шкірі, у крові та сечі Навального, але й на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний заявив, що вимагає повернути одяг, який був на ньому у момент отруєння. На думку опозиціонера, його речі, які з нього непритомного зняли в Росії, є важливим доказом замаху.