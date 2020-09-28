Канцлерка Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше чоловіка отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" і він перебує на лікуванні у Німеччині.

Наразі стан здоров'я опозиціонера значно покращився, однак попереду ще тривалий курс реабілітації. Тож, показовим є те, що сама Ангела Меркель завітала до Навального у лікарню. Про це повідомляє Spiegel.

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Як пише видання, це – ознака того, наскільки канцлер віддана Навальному і не готова залишити справу, не довівши її до кінця.

Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цій справі та з'ясує правду,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про стан Навального

Російського опозиціонера 23 вересня виписали з німецької клініки "Шаріте". Загалом Навальний перебував у "Шаріте" 32 дні, з них 24 – він був у реанімації. Німецькі лікарі зазначили, що, судячи з поточного стану пацієнта, його повне одужання можливе. Водночас медики додали, що про будь-які наслідки важкого отруєння можна буде судити пізніше.

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