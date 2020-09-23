Російського опозиціонера Олексія Навального 22 вересня виписали з німецької клініки "Шаріте". Раніше його отруїли нервово паралітичною речовиною "Новачок".

Навального виписали з лікарні: що відомо

Інформацію про виписку опозиціонера підтвердили у німецькій лікарні. Про це мовиться на сайті берлінського медзакладу "Шаріте".

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У клініці заявили, що стан опозиціонера значно покращився, тож його виписали. Загалом Навальний перебував у "Шаріте" 32 дні, з низ 24 – він був у реанімації.

Які прогнози дають лікарі

Німецькі лікарі зазначили, що, судячи з поточного стану пацієнта, його повне одужання можливе.

Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння,

– мовиться у заяві клініки.

Водночас медики додали, що про будь-які наслідки важкого отруєння можна буде судити пізніше.

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