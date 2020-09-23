Навального виписали з німецької клініки: що відомо про стан опозиціонера
Російського опозиціонера Олексія Навального 22 вересня виписали з німецької клініки "Шаріте". Раніше його отруїли нервово паралітичною речовиною "Новачок".
Навального виписали з лікарні: що відомо
Інформацію про виписку опозиціонера підтвердили у німецькій лікарні. Про це мовиться на сайті берлінського медзакладу "Шаріте".
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У клініці заявили, що стан опозиціонера значно покращився, тож його виписали. Загалом Навальний перебував у "Шаріте" 32 дні, з низ 24 – він був у реанімації.
Які прогнози дають лікарі
Німецькі лікарі зазначили, що, судячи з поточного стану пацієнта, його повне одужання можливе.
Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння,
– мовиться у заяві клініки.
Водночас медики додали, що про будь-які наслідки важкого отруєння можна буде судити пізніше.
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