Путін переконував Макрона, що Навальний міг сам прийняти "Новачок", – ЗМІ
Французьким ЗМІ стало відомо, що під час телефонної розмови президент Росії Володимир Путін заявив французькому колезі Еммануелю Макрону, що Олексій Навальний міг сам прийняти "Новачок". Ба більше, Путін натякнув, що Навальний навіть сам міг виготовити цю речовину.
У розмові Путін відгукувався про Навального презирливо й назвав його "звичайним баламутом з Інтернету", повідомляє видання Le Monde з посиланням на власні джерела.
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Далі в ході розмови російський президент допустив, що Олексій Навальний міг самотужки свідомо прийняти "Новачок". Мовляв, виготовити цю речовину "не так складно, як здається". До слова, розробкою "Новачка" СРСР, а згодом і Росія займалися упродовж майже 30 років.
Втім видання стверджує, що Еммануель Макрон одразу ж відкинув цю версію і не повірив, що Олексій Навальний міг отруїтися самотужки.
Також Володимир Путін розповів Макрону, що Навальний нібито використовував свій "Фонд боротьби з корупцією" для шантажу депутатів і чиновників і вчиняв протиправні дії.
Що відомо про розмову Путіна й Макрона?
Згідно з даними на офіційному сайті російського президента, остання розмова між ними двома відбулася 14 вересня. Тоді ключовою темою обговорення було саме отруєння Навального або, як його назвали в Кремлі "дело А. Навального".
Втім там лише є згадка, що Путін називав звинувачення на адресу російської влади через отруєння опозиціонера "голослівними й нічим не обґрунтованими. Також він наголошував, що Росія хоче провести власне розслідування.
Отруєння Олексія Навального: коротко про головне
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано на борту літака 20 серпня, коли він летів з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську, а політика госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Після дискусій та численних консиліумів, під час яких Навального називали "нетранспортабельним", опозиціонера відпустили на лікування до Німеччини.
- Його прийняла відома берлінська клініка "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли не лише на шкірі, у крові та сечі Навального, але й на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний розповів про свій стан, а також заявив, що вимагає повернути одяг, який був на ньому у момент отруєння. На думку опозиціонера, його речі, які з нього непритомного зняли в Росії, є важливим доказом замаху.