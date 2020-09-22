Французьким ЗМІ стало відомо, що під час телефонної розмови президент Росії Володимир Путін заявив французькому колезі Еммануелю Макрону, що Олексій Навальний міг сам прийняти "Новачок". Ба більше, Путін натякнув, що Навальний навіть сам міг виготовити цю речовину.

У розмові Путін відгукувався про Навального презирливо й назвав його "звичайним баламутом з Інтернету", повідомляє видання Le Monde з посиланням на власні джерела.

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Далі в ході розмови російський президент допустив, що Олексій Навальний міг самотужки свідомо прийняти "Новачок". Мовляв, виготовити цю речовину "не так складно, як здається". До слова, розробкою "Новачка" СРСР, а згодом і Росія займалися упродовж майже 30 років.

Втім видання стверджує, що Еммануель Макрон одразу ж відкинув цю версію і не повірив, що Олексій Навальний міг отруїтися самотужки.

Також Володимир Путін розповів Макрону, що Навальний нібито використовував свій "Фонд боротьби з корупцією" для шантажу депутатів і чиновників і вчиняв протиправні дії.

Що відомо про розмову Путіна й Макрона?

Згідно з даними на офіційному



Втім там лише є згадка, що Путін називав звинувачення на адресу російської влади через отруєння опозиціонера "голослівними й нічим не обґрунтованими. Також він наголошував, що Росія хоче провести власне розслідування. Згідно з даними на офіційному сайті російського президента , остання розмова між ними двома відбулася 14 вересня. Тоді ключовою темою обговорення було саме отруєння Навального або, як його назвали в Кремлі "дело А. Навального".Втім там лише є згадка, що Путін називав звинувачення на адресу російської влади через отруєння опозиціонера "голослівними й нічим не обґрунтованими. Також він наголошував, що Росія хоче провести власне розслідування.

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