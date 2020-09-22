Німеччина не може взятися за розслідування отруєння Навального: причини
Німецькі правоохоронці не можуть розслідувати справу про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Все тому, що злочин трапився не з громадянином їх країни та не на території Німеччини.
У цьому й полягає основна відмінність між кейсом Навального та справою Скрипалів. Ті були британськими жертвами й отруїли їх теж у Великій Британії. Про це пише газета Süddeutsche Zeitung.
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Після того, як Ангела Меркель оголосила про те, що Навального отруїли, федеральний уряд Німеччини відразу звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе.
Його попросили роз’яснити, чи можна розслідувати справу про отруєння Навального в Німеччині.
Справа перебуває не в юрисдикції Німеччини. Відтак, Берлін не може її розслідувати. Окрім того, це – не військовий злочин, тому Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію згідно з Міжнародним кримінальним кодексом.
Втім, як зазначають у Мін’юсті країни розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи зможуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.
Отруєння Олексія Навального: коротко про головне
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано на борту літака 20 серпня, коли він летів з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську, а політика госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Після дискусій та численних консиліумів, під час яких Навального називали "нетранспортабельним", опозиціонера відпустили на лікування до Німеччини.
- Його прийняла відома берлінська клініка "Шаріте".
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли не лише на шкірі, у крові та сечі Навального, але й на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний розповів про свій стан, а також заявив, що вимагає повернути одяг, який був на ньому у момент отруєння. На думку опозиціонера, його речі, які з нього непритомного зняли в Росії, є важливим доказом замаху.