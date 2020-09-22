Німецькі правоохоронці не можуть розслідувати справу про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Все тому, що злочин трапився не з громадянином їх країни та не на території Німеччини.

У цьому й полягає основна відмінність між кейсом Навального та справою Скрипалів. Ті були британськими жертвами й отруїли їх теж у Великій Британії. Про це пише газета Süddeutsche Zeitung.

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Після того, як Ангела Меркель оголосила про те, що Навального отруїли, федеральний уряд Німеччини відразу звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе.

Його попросили роз’яснити, чи можна розслідувати справу про отруєння Навального в Німеччині.

Справа перебуває не в юрисдикції Німеччини. Відтак, Берлін не може її розслідувати. Окрім того, це – не військовий злочин, тому Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію згідно з Міжнародним кримінальним кодексом.

Втім, як зазначають у Мін’юсті країни розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи зможуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.

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