Російський опозиціонер Олексій Навальний вимагає повернути одяг, в якому його забрали до реанімації в Омську. Водночас лікарі розповіли, що не мають речей політика, тому що їх нібито забрали правоохоронці.

Навальний вимагає провернути одяг

Навальний вимагає у російської сторони повернути йому одяг, у якому він був на момент отруєння. За словами опозиціонера, на лікування до Німеччини його відправили повністю голим. Про це Навальний написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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З урахуванням того, що на моєму тілі був виявлений "Новачок", і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг – дуже важливий речовий доказ,

– заявив Навальний.

Опозиціонер наголосив, що 30 днів, відведених на дослідчу перевірку вичерпані. Наразі Навальний вимагає акуратно запакувати його одяг у целофановий пакет та повернути йому.

Що кажуть в Омську

У міністерстві охорони здоров'я Омської області заявили, що правоохоронці вилучили речі Навального невдовзі після його госпіталізації. Про це повідомляє Интерфакс-Россия.

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Одяг вилучили слідчі органи у межах дослідчої перевірки, коли Навальний перебував в Омську. Подальша його доля нам невідома,

– повідомили в омському МОЗ.

Питанням одягу отруєного опозиціонера займаються правоохоронні органи та органи слідства, а не міністерство чи адміністрація лікарні.

На одязі отрути нібито не виявили

Експерти нібито не знайшли жодних небезпечних речовин на речах Навального, повідомляє ТАСС з посиланням на власне джерело.

"У його особистих речах жодних небезпечних, заборонених, отруйних, інших речовин або їхніх слідів не знайшли", – повідомило джерело.

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