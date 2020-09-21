Що сталося з одягом Навального, в якому його отруїли: відповідь лікарів Омська
Російський опозиціонер Олексій Навальний вимагає повернути одяг, в якому його забрали до реанімації в Омську. Водночас лікарі розповіли, що не мають речей політика, тому що їх нібито забрали правоохоронці.
Навальний вимагає провернути одяг
Навальний вимагає у російської сторони повернути йому одяг, у якому він був на момент отруєння. За словами опозиціонера, на лікування до Німеччини його відправили повністю голим. Про це Навальний написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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З урахуванням того, що на моєму тілі був виявлений "Новачок", і контактний спосіб зараження досить імовірний, мій одяг – дуже важливий речовий доказ,
– заявив Навальний.
Опозиціонер наголосив, що 30 днів, відведених на дослідчу перевірку вичерпані. Наразі Навальний вимагає акуратно запакувати його одяг у целофановий пакет та повернути йому.
Що кажуть в Омську
У міністерстві охорони здоров'я Омської області заявили, що правоохоронці вилучили речі Навального невдовзі після його госпіталізації. Про це повідомляє Интерфакс-Россия.
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Одяг вилучили слідчі органи у межах дослідчої перевірки, коли Навальний перебував в Омську. Подальша його доля нам невідома,
– повідомили в омському МОЗ.
Питанням одягу отруєного опозиціонера займаються правоохоронні органи та органи слідства, а не міністерство чи адміністрація лікарні.
На одязі отрути нібито не виявили
Експерти нібито не знайшли жодних небезпечних речовин на речах Навального, повідомляє ТАСС з посиланням на власне джерело.
"У його особистих речах жодних небезпечних, заборонених, отруйних, інших речовин або їхніх слідів не знайшли", – повідомило джерело.
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Отруєння Навального: що варто знати
- 20 серпня Олексій Навальний летів з Томська до Москви. У літаку йому стало погано.
- Опозиціонера екстрено госпіталізували у клініку Омська. Там він впав у кому.
- Після численних дискусій та прохань Навального відпустили на лікування у берлінську клініку Шаріте.
- Дослідження лікарів показали, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Сліди отрути знайшли на пляшці, з якої пив опозиціонер, а також на його шкірі, в крові та сечі.
- Світова спільнота засуджує Росію за замах на життя Навального. Країні погрожують серйозними санкціями.
- Зараз Навальному вже краще. Опозиціонер вийшов з коми та розповів про власне самопочуття.