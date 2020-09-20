Розробник "Новачка" Віл Мірзаянов дуже шкодує про свою участь у виробництві бойових отрут. Винахідник, який вже протягом 25 років проживає у США, вибачився перед отруєним "Новачком" Олексієм Навальним.

Мірзаянов шкодує, що розробляв бойові отрути Мірзаянов вважає , що Навальному доведеться близько року відновлюватись від отруєння. Про це інформує DW. До теми "Це ж Росія, отруєння тут – норма": у Навального розповіли про стан політика

Я приношу свої вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі – розробці цієї речовини, якою він отруївся,

– повідомив Мірзаянов в коментарі телеканалу "Дождь".

Винахідник зазначив, що останні роки присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Ще у 1993 році Мірзаянов зустрівся з людиною, що пережила отруєння "Новачком" і симптоми були дуже схожі на отруєння Навального.

Симптоми Навального схожі на отруєння "Новачком", – Мірзаянов

Зазнаичмо, що раніше Олексій Навальний розповів пр свої відчуття після отруєння. Наразі йому важко навіть налити у склянку води та написати слова. Мірзаянов пояснює це так: через застосування "Новачка" виникли проблеми з передачею сигналів від головного мозку до фінкціональних органів.

Що відомо про "Новачок"? Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.

До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

Коротко про Віла Мірзаянова

Народився у 1935 році.

Спеціаліст в області хімічної зброї, згодом діяч екологічного руху.

Доктор хімічних наук.

ЗМІ вважають, що саме Мірзаянов розробив "Новачок", проте у Державному науково-дослідницькому інституті органічної хімії і технології цю інформацію заперечують.

Саме у цьому закладі до 1992 року і працював Мірзаянов та мав доступ до матеріалів особливої важливості.

У 1992 році Мізрзаянов з колегою опублікували статтю про те, що Москва порушує заборону на використання хімічної зброї.

Дослідника звинуватили у розголошенні держтаємниці, проте справу закрили.

В 1995 році він емігрував у США. Живе та працює у Прінстоні.

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