Розробник "Новачка" вибачився перед Навальним: деталі
Розробник "Новачка" Віл Мірзаянов дуже шкодує про свою участь у виробництві бойових отрут. Винахідник, який вже протягом 25 років проживає у США, вибачився перед отруєним "Новачком" Олексієм Навальним.
Мірзаянов шкодує, що розробляв бойові отрути
Мірзаянов вважає , що Навальному доведеться близько року відновлюватись від отруєння. Про це інформує DW.
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Я приношу свої вибачення Навальному за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі – розробці цієї речовини, якою він отруївся,
– повідомив Мірзаянов в коментарі телеканалу "Дождь".
Винахідник зазначив, що останні роки присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Ще у 1993 році Мірзаянов зустрівся з людиною, що пережила отруєння "Новачком" і симптоми були дуже схожі на отруєння Навального.
Симптоми Навального схожі на отруєння "Новачком", – Мірзаянов
Зазнаичмо, що раніше Олексій Навальний розповів пр свої відчуття після отруєння. Наразі йому важко навіть налити у склянку води та написати слова. Мірзаянов пояснює це так: через застосування "Новачка" виникли проблеми з передачею сигналів від головного мозку до фінкціональних органів.
Що відомо про "Новачок"?Це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. СРСР розробляв її у 1970-их та 1980-их роках.
До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX – найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.
Коротко про Віла Мірзаянова
- Народився у 1935 році.
- Спеціаліст в області хімічної зброї, згодом діяч екологічного руху.
- Доктор хімічних наук.
- ЗМІ вважають, що саме Мірзаянов розробив "Новачок", проте у Державному науково-дослідницькому інституті органічної хімії і технології цю інформацію заперечують.
- Саме у цьому закладі до 1992 року і працював Мірзаянов та мав доступ до матеріалів особливої важливості.
- У 1992 році Мізрзаянов з колегою опублікували статтю про те, що Москва порушує заборону на використання хімічної зброї.
- Дослідника звинуватили у розголошенні держтаємниці, проте справу закрили.
- В 1995 році він емігрував у США. Живе та працює у Прінстоні.
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Головне про отруєння Олексія Навального
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовниою групи "Новачок".
- Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії Франції та Швеції.
- Навальний вийшов з коми, тоді його відключили від апарату штучної вентиляції легень.