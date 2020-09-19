Російський опозиціонер Олексій Навальний продовжує відновлюватися після отруєння "Новачком". Він поділився історією про те, як триває процес його відновлення й показав фото, на якому він сам іде сходами.

Процес власного відновлення у своєму фейсбуці Олексій Навальний назвав "ясною дорогою, але не близькою".

До слова Сліди "Новачка" виявили на пляшці з готельного номера у Томську, – пресслужба Навального

Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон у моїх руках безтолковий, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон – справжня дурниця,

– підкреслив російський опозиціонер.

Він пояснив, що ще зовсім нещодавно не міг впізнати знайомих йому людей, а коли його просили щось сказати, то він не розумів, звідки мають братися слова.

"Щоранку до мене приходив доктор і говорив: "Олексію, я приніс дошку. Давайте придумаємо, яке слово на ній написати". Це кидало мене в розпач, бо хоч я вже і розумів, чого хоче лікар, але не розумів, де брати слова", – розповів Олексій Навальний.

За словами політика, він банально не розумів, у якому місці його мозку ці слова мають виникати, і як зробити так, щоб його слова бодай щось означали. При цьому це лише останній етап, який він сам пам'ятає.

Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде по сходах, але він думає: "О, це ж сходи! По них піднімаються. Мабуть, треба пошукати ліфт". Раніше я б просто тупо стояв і дивився,

– каже Навальний.

Підсумував свій пост російський опозиціонер жартом про те, що німецькі лікарі перетворили його з "технічно живої людини" в таку, яка має всі шанси стати вищою формою нинішнього суспільства – людиною, що здатна швидко гортати інстаграм і розуміти, де слід ставити лайки.

Отруєння Олексія Навального: що треба знати