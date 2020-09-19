Олексій Навальний почуває себе добре й розуміє, що відбувається. Але до повного одужання – далеко. Що й не дивно, адже у його організмі виявили сліди бойової отрути групи "Новачок". Її ж виявили на пляшці, яку співробітники Навального привезли із Росії.

Про це розповіла Марія Пєвчіх виданню BBC. Ця жінка очолює відділ розслідувань у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального. Вона була разом із політиком у подорожі, під час якої того отруїли. Вона ж і привезла до Німеччини пляшку, на якій згодом виявили сліди отрути з групи "Новачок".

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Про пляшку зі слідами "Новачка"

Пєвчіх прокоментувала резонансну інформацію про пляшку, яку привезла до Німеччини й на якій виявили сліди "Новачка". Вона розповіла, що з колегами кинулася до готелю, де перед подорожжю жив Навальний, адже "це єдине, що ми могли зробити в тій ситуації".

Олексій – здорова людина. Здорові люди не потрапляють в кому просто так. Нам було зрозуміло, що щось сильно не так. І природно, це Росія. Отруєння тут – це, на мій превеликий жах, майже норма,

– визнала Пєвчіх.

В номер готелю людей Навального "якийсь час не пускали", тож вони "влаштували невелике чергування, щоб туди не пускали нікого – в порожньому коридорі поставили стілець і сиділи по черзі". Згодом таки зайшли в номер і, на щастя, "додумалися взяти рукавички (спасибі коронавірусу)".

З номера люди Навального взяли все, що могло б допомогти у лікуванні або у розслідуванні причин раптової хвороби політика. Серед цих речей була й та пляшка, що згодом стала сенсацією.

"Ми розуміли, що ці пляшки – просто пляшки. Але є мікроскопічний шанс, що вони виявляться цінними. Немає ніяких сумнівів, що зараз цих пляшок і слід би вистиг", – зауважила Пєвчіх.

Я не розумію всього цього хайпу навколо цієї пляшки, її змістове навантаження досить маленьке. На ній знайшли частинки "Новачка" – бойової отруйної речовини. Але цю ж речовину знайшли і в організмі Навального,

– підсумувала жінка.

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Про стан Навального

Марія Пєвчіх розповіла, що періодично відвідує Олексія Навального у лікарні.

Він відчуває себе досить добре, але ще дуже далекий від повного одужання,

– заявила працівниця ФБК.

І додала, що навіть здорова людина довго б "переварювала події такого масштабу":

"Він провів три тижні в комі. Навіть звичайна людина після цього переосмислила б багато речей. А наслідки отруєння бойовою хімзброєю на собі відчули тільки три чи чотири людини у світі".

За словами Пєвчіх, реакція у світі на отруєння Навального – безпрецедентна: "Людину спробували вбити бойовою отруйною речовиною. Десь посеред Сибіру він майже помер, і, швидше за все, помер би в Омську, якби його не випустили звідти".

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