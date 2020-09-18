Отруєння Навального: у Кремлі відреагували на пляшку води з "Новачком" у номері опозиціонера
У Кремлі не змогли пояснити появу пляшки зі слідами "Новачка" в готельному номері Олексія Навального, про яку повідомляли соратники опозиціонера. В Путіна назвали цю інформацію абсурдною.
Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що кількість питань з отруєнням Навального збільшується. Про це повідомляє РБК.
До теми Сліди "Новачка" виявили на пляшці з готельного номера у Томську, – пресслужба Навального
Як на нові звинувачення відреагували в Путіна
В Кремлі кажуть, що якби на пляшці з-під води дійсно були сліди отруйної речовини "Новачок", то "навряд чи її хтось міг би кудись відвезти".
Пєсков також здивувався, що пляшку, як доказ можливого отруєння, вивезли в Німеччину. Таким чином, мовляв, у Росію справу про отруєння опозиціонера досі не відкрили, оскільки прокурори не мають для цього підстав.
Ми не можемо цього пояснити. Кількість абсурду і питань зростає з кожним днем,
– наголосив прессекретар Путіна.
Що відомо про пляшку зі слідами "Новачка"
- Раніше німецька лабораторія виявила сліди "Новачка" на пляшці води, з якої пив Олексій Навальний. У пресслужбі опозиціонера кажуть, що воду політик взяв з готельного номера в Томську.
- Там також додали, що тепер розуміють: отруїли опозиціонера до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт.
- У підписі до оприлюдненого відео зазначено, що відеозйомка проводилась його командою в готельному номері Навального у Томську відразу після того, як стало відомо про отруєння.
"Новачок" в готельному номері Навального: дивіться відео
Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії Франції та Швеції.
- Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. А 14 вересня його відключили від апарату штучної вентиляції легень.