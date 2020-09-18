У Кремлі не змогли пояснити появу пляшки зі слідами "Новачка" в готельному номері Олексія Навального, про яку повідомляли соратники опозиціонера. В Путіна назвали цю інформацію абсурдною.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що кількість питань з отруєнням Навального збільшується. Про це повідомляє РБК.

До теми Сліди "Новачка" виявили на пляшці з готельного номера у Томську, – пресслужба Навального

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В Кремлі кажуть, що якби на пляшці з-під води дійсно були сліди отруйної речовини "Новачок", то "навряд чи її хтось міг би кудись відвезти".

Пєсков також здивувався, що пляшку, як доказ можливого отруєння, вивезли в Німеччину. Таким чином, мовляв, у Росію справу про отруєння опозиціонера досі не відкрили, оскільки прокурори не мають для цього підстав.

Ми не можемо цього пояснити. Кількість абсурду і питань зростає з кожним днем,

– наголосив прессекретар Путіна.

Що відомо про пляшку зі слідами "Новачка"

Раніше німецька лабораторія виявила сліди "Новачка" на пляшці води, з якої пив Олексій Навальний. У пресслужбі опозиціонера кажуть, що воду політик взяв з готельного номера в Томську.

Там також додали, що тепер розуміють: отруїли опозиціонера до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт.

У підписі до оприлюдненого відео зазначено, що відеозйомка проводилась його командою в готельному номері Навального у Томську відразу після того, як стало відомо про отруєння.

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