За російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого отруїли "Новачком", стежили одразу кілька підрозділів ФСБ. Ба більше, влада Росії стежила за кожним кроком Навального протягом останніх 12 років.

Відповідну інформацію оприлюднило видання "Важливі історії".

Важливо Сліди "Новачка" виявили на пляшці з готельного номера у Томську, – пресслужба Навального

Згідно з розслідуванням журналістів, спецслужби Росії встановили "тотальне стеження" за Навальним ще у 2008 році. Його справою займалися одразу кілька підрозділів ФСБ, які спеціалізуються на "репресіях щодо неугодних Кремлю людей".

Цю інформацію журналістам підтвердили й колишні силовики, які мали відношення до переслідування опозиціонера.

З чого все почалося

Навальний вперше потрапив в розробку шостого відділу управління "К" ФСБ у 2008 – 2010 роках, після публікації перших антикорупційних розслідувань про російські держкорпорації. Після того як шостий відділ управління "К" позбувся колишнього впливу, до розробки Навального під'єдналося управління з боротьби з тероризмом і політичним екстремізмом. У складі близького до Кремля управління є відділи з придушення інакодумців.

Специфіка роботи цих підрозділів, які стали, по суті, органами політичного розшуку при Кремлі, а також статус Олексія Навального вказують на те, що операція з його отруєння могла бути схвалена тільки першою особою країни – Володимиром Путіним,

– мовиться у розслідуванні.

До яких методів вдавалися спецслужби

У статті стверджується, що ФСБ не тільки організувала за Навальним і його соратниками зовнішнє спостереження, але й:

встановлювала прослуховування,

зламувала електронне листування,

таємно переглядала банківські скриньки;

відвідувала приміщення, де він раніше перебував.

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