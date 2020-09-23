Вчитимусь стояти на одній нозі, – Навальний про плани після виписки
Російського опозиціонера Олексія Навального 23 вересня 2020 року виписали з лікарні, і він вперше зміг погуляти у парку. Медики рекомендують активісту по-трохи повертатися до звичного ритму життя. Однак наразі Навальний ще залишиться в Німеччині. Там він буде відновлювати стан свого здоров'я.
Для швидшого одужання Навальний планує щодня займатися з фізіотерапевтом. Згодом, можливо, опозиціонер якийсь час проведе у реабілітаційному центрі. Про це Навальний повідомив у своєму інстаграмі.
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Плани наразі прості – стояти на одній нозі, повністю повернути контроль над пальцями та тримати баланс,
– розповів Навальний.
За його словами, за період перебування у лікарні він дуже схуд: "З дзеркала на мене подивився персонаж фільму "Володар перснів". І повірте, це був зовсім не ельф". Однак самопочуття Навального потрохи покращується. Напередоні медики дозволяли йому виходити на кілька хвилин на балкон.
У якому стані Навальний зараз
Вперше Навальний вийшов на вулицю 23 вересня, після виписки з лікарні. Він 32 дні провів у лікарні, з них 24 – у реанімації.
Вже шкандибаю по парку в штанах на три розміри більших. Одразу попросив відвезти мене кудись, де є дерева,
– додав Навальний.
За словами медиків, стаціонарне лікування йому більше непотрібне. Надалі опозиціонеру рекомендують гуляти та проводити час із сім'єю. Навальний розповів, що у літку 2020 року планував навчитися кататися на вейкборді. Однак зараз він вчиться стояти на одній нозі.
"Усілякі смішні штуки з'явилися. Наприклад, не можу копнути м'яч лівою ногою. Навіть впіймати можу, а копнути – ні. Мозок просто не хоче робити цей рух", – поділився Навальний.
Навальний після виписки з лікарні / Фото з інстаграму опозиціонера
Головне про отруєння Навального
- Навальному стало погано, коли він летів з Томська до Москви 20 серпня. Активіста госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Після тривалих дискусій опозиціонера відпустили на лікування до Німеччини.
- Німецькі лікарі виявили, що Навального отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли на шкірі, у крові та сечі Навального. А також на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний вимагав повернути одяг, який був на ньому вдень отруєння. На думку опозиціонера, його речі є важливим доказом замаху.
- В лікарні Омська заявили, що одяг Навального вилучили правоохоронці.