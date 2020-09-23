Російського опозиціонера Олексія Навального 23 вересня 2020 року виписали з лікарні, і він вперше зміг погуляти у парку. Медики рекомендують активісту по-трохи повертатися до звичного ритму життя. Однак наразі Навальний ще залишиться в Німеччині. Там він буде відновлювати стан свого здоров'я.

Для швидшого одужання Навальний планує щодня займатися з фізіотерапевтом. Згодом, можливо, опозиціонер якийсь час проведе у реабілітаційному центрі. Про це Навальний повідомив у своєму інстаграмі.

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Плани наразі прості – стояти на одній нозі, повністю повернути контроль над пальцями та тримати баланс,

– розповів Навальний.

За його словами, за період перебування у лікарні він дуже схуд: "З дзеркала на мене подивився персонаж фільму "Володар перснів". І повірте, це був зовсім не ельф". Однак самопочуття Навального потрохи покращується. Напередоні медики дозволяли йому виходити на кілька хвилин на балкон.

У якому стані Навальний зараз

Вперше Навальний вийшов на вулицю 23 вересня, після виписки з лікарні. Він 32 дні провів у лікарні, з них 24 – у реанімації.

Вже шкандибаю по парку в штанах на три розміри більших. Одразу попросив відвезти мене кудись, де є дерева,

– додав Навальний.

За словами медиків, стаціонарне лікування йому більше непотрібне. Надалі опозиціонеру рекомендують гуляти та проводити час із сім'єю. Навальний розповів, що у літку 2020 року планував навчитися кататися на вейкборді. Однак зараз він вчиться стояти на одній нозі.

"Усілякі смішні штуки з'явилися. Наприклад, не можу копнути м'яч лівою ногою. Навіть впіймати можу, а копнути – ні. Мозок просто не хоче робити цей рух", – поділився Навальний.

Навальний після виписки з лікарні / Фото з інстаграму опозиціонера

Зверніть увагу! Наразі Навальний залишиться в Німеччині. Там триватиме його лікування.

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