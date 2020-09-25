Напередодні на московську квартиру та рахунки російського опозиціонера Олексія Навального наклали арешт судові розпорядники. За словами російського публіциста Андрія Піонтковського, Путін цим дав зрозуміти, що поки він живий чи перебуває при владі, Навальний не зможе повернутись в Росію.

Очільник Кремля продемонстрував, що у випадку повернення опозиціонера, його заарештують біля трапа літака. Про це Андрій Піонтковський розповів в ефірі 24 каналу.

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Він відзначив, що не знає особистих планів Навального. Втім з того, як розвиваються події, йому зрозуміло, що Навальний:

спочатку виступить в Бундестазі;

потім у європейському парламенті;

згодом приїде у Вашингтон і виступить на об'єднаній сесії Конгресу США.

"Меседж його у всіх трьох високих аудиторіях буде один і той самий: "ви стали, фактично, співучасниками пограбування російського народу, тому що всі вкрадені кошти перебувають у вас, вони крутяться в американській економіці. І ви не виконуєте своє законодавство щодо боротьби з відмиванням кримінальних капіталів"", – прокоментував публіцист.

І додав, що Навальному аплодуватимуть стоячи, а Конгрес негайно буде вживати законодавчі заходи. Це викличе величезний політичний ефект у Росії.

Довідка. Оцінка російських активів у США – близько трильйона доларів. І приблизно така ж сума у Великій Британії.

Про санкції США проти Кремля

Андрій Піонтковський зауважив, що сьогодні у Вашингтоні дуже серйозно обговорюють положення закону про боротьбу з ворогами Америки шляхом санкцій. Його прийняли ще у 2017 році. Документ вимагав ідентифікувати, опублікувати і заморозити активи всіх російських бізнесменів та чиновників, близьких до Путіна.

Закон був "замотаний" адміністрацією Трампа. Зараз обговорюється в Конгресі нова редакція документа, і який вже буде представлений як "список Навального",

– пояснив він.

Відтак з одного боку це аналогія зі "списком Магнітського" – жертви злочинів путінських "тюремщиків". З іншого "список Навального" означає, що насамперед будуть заарештовані активи фігурантів розслідування отруєння опозиціонера.

"Тобто, конгрес США, американська фінансова розвідка просто продовжать роботу "Фонду боротьби з корупцією" Навального. Це найстрашніший удар по путінському режиму та по Путіну особисто", – наголосив Андрій Піонтковський.

Що таке "Закон Магнітського"?



Прийнятий у США в 2012 році закон, що дозволяє відповідати обмежувальними заходами на грубі порушення прав людини. Документ містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії Hermitage Capital Management та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.



З 2016 року закон поширюється не тільки на росіян, але і на будь-яких іноземних громадян, чиї імена внесено до документу. Відповідно до закону, імена осіб, причетних до брутальних порушень прав людини, будуть оприлюднені.

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