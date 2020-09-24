Під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін сказав йому, що опозиціонер Олексій Навальний начебто сам себе отруїв. Результати розмови стали провальними і призвели до погіршення двосторонніх відносин.

Європейські розвідники запевняють, що таким чином російський президент "допоміг" Європі об'єднатися проти нього. Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на джерела в європейських розвідувальних службах.

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Чому Макрон розлютився через розмову з Путіним

Джерела розповіли виданню, що Путін запевняв французького президента, що Навальний сам себе отруїв, щоб дискредитувати Росію. За словами розвідників, ця заява Путіна була настільки незграбною і образливою, що погіршила й без того напружені відносини між Кремлем та країнами ЄС.

Неназваний чиновник зі служб безпеки Франції сказав Business Insider, що Макрон був розлючений. Хоча зазвичай він насторожено ставиться до прямої конфронтації з Росією.

У Макрона велике его. Він вважає себе людиною, з якою не можна гратися. Очікував, що йому скажуть про те, що це внутрішня проблема. Що можливо була незаконна операція і триває розслідування. Можливо, він сказав би, що чеченці зробили це без його схвалення,

– розповів французький чиновник.

Він додав, що розмови з Путіним у минулому були "незадовільними, але досить правдоподібними". Тому європейським лідерам було важче вступати з ним у конфронтацію. Макрон розраховував, що Путін поводитиметься, як завжди. Натомість той почав "нести повну маячну про те, що Навальний сам прийняв смертельну отруту, яку можна знайти лише на добре захищених російських військових базах".

"Ми знали, що такі безглузді, заплутані й часто суперечливі сигнали були інструментом Путіна у вирішенні проблем вдома. Але щоб таке говорити президенту Франції...", - додав французький співрозмовник видання.

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Деталі телефонної розмови Путіна та Макрона

Французьким ЗМІ раніше стало відомо, що під час телефонної розмови Путін заявив Макрону, що Навальний міг сам прийняти "Новачок"

Президент Росії презирливо називав Навального "звичайним баламутом з інтернету".

Крім того, Путін припустив, що Навальний міг сам виготовити отруту.

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