Росія стверджує, що інформація французького видання Le Monde про переговори президентів Росії та Франції неправдива. Адже передача записів розмови суперечить дипломатичній практиці. За інформацією видання, Володимир Путін під час розмови припустив, що Навальний сам отруївся "Новачком".

Під час розмови Путіна з президетом Франції Еммануелем Макроном очільники держав згадали про ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Однак у статті Le Monde є неточності щодо версії Путіна про отруєння Навального, заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

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Навряд чи вона (стаття – 24 канал) могла бути точною. Інакше це означало б, що наші французькі партнери свідомо поділилися із ЗМІ записом бесіди двох президентів, що не зовсім відповідає дипломатичній практиці... Ми не можемо повірити в те, що Єлисейський палац свідомо злив в пресу запис бесіди президентів. Ну, це ж Франція. Франція не може такого робити. Ми в це навіть не хочемо вірити,

– підкреслив Пєсков.

Прессекретар Путіна також додав, якщо в Макрона є якісь звинувачення на адресу Росії через отруєння Навального, Кремль з ними "категорично не згоден".

Деталі телефонної розмови Путіна та Макрона

Французьким ЗМІ стало відомо, що під час телефонної розмови Путін заявив Макрону, що Навальний міг сам прийняти "Новачок"

Президент Росії презирливо називав Навального "звичайним баламутом з інтернету".

Крім того, Путін припустив, що Навальний міг сам виготовити отруту.

Однак видання стверджує, що Макрон не повірив у таку версію.

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