На квартиру Навального в Москві наклали арешт: деталі
Судові розпорядники наклали арешт на московську квартиру та рахунки російського опозиціонера Олексія Навального. Це пов'язано з судовим позовом компанії "Московський школяр".
Заборону реєстраційних дій на частку Навального в квартирі, що розташована в московському районі Мар’їно, оголосили 27 серпня. Тоді ж були арештовані рахунки опозиціонера. Про це в твіттері повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.
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Це означає, що квартиру не можна продати, подарувати або закласти,
– заявила Ярмиш.
Що відомо про конфлікт Навального та "Московського школяра"
За словами Ярмиш, компанія "Московський школяр" постачає їжею школи та дитячі садки російської столиці. Фонд боротьби з корупцією Навального на початку 2019 року випустив розслідування, де звинуватив компанію у спалаху дизентерії в дитсадках і школах, що стався в грудні 2018 року. У розслідуванні заявили, що компанія належить Євгену Пригожину, який є поваром президента Росії Володимира Путіна. Сам Пригожин це заперечує.
Як компенсацію за шкоду діловій репутації "Московський школяр" вимагав по пів мільярда рублів з Навального, голови ютуб-каналу "Навальний LIVE" Любові Соболь та Фонду боротьби з корупцією. Суд задовольнив позов компанії у жовтні 2019 року. З відповідачів постановили стягнути в цілому 88 мільйонів рублів. Через це Навальний оголосив про закриття Фонду.
Пригожин в кінці серпня 2020 викупив у "Московського школяра" право вимагати борг з представників Фонду.
Коротко про Навального
- Навальний один із найвідоміших опозиційних політиків Росії.
- Під час польоту з Томська до Москви влітку 2020 року йому стало погано.
- Активіста госпіталізували до місцевої лікарні. Там він впав у кому.
- Згодом його відвезли на лікування до Німеччини.
- Німецькі лікарі виявили, що Навального отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли на шкірі, у крові та сечі Навального. А також на пляшці, з якої він пив.
- Коли Навальний вийшов з коми, то вимагав повернути одяг, який був на ньому вдень отруєння. Він вважає його важливим доказом замаху.
- В лікарні Омська заявили, що одяг Навального вилучили правоохоронці.
- 23 вересня опозиціонера виписали з лікарні. Він вперше прогулявся у парку та розповів про плани на майбутнє.