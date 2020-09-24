Судові розпорядники наклали арешт на московську квартиру та рахунки російського опозиціонера Олексія Навального. Це пов'язано з судовим позовом компанії "Московський школяр".

Заборону реєстраційних дій на частку Навального в квартирі, що розташована в московському районі Мар’їно, оголосили 27 серпня. Тоді ж були арештовані рахунки опозиціонера. Про це в твіттері повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

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Це означає, що квартиру не можна продати, подарувати або закласти,

– заявила Ярмиш.

Що відомо про конфлікт Навального та "Московського школяра"

За словами Ярмиш, компанія "Московський школяр" постачає їжею школи та дитячі садки російської столиці. Фонд боротьби з корупцією Навального на початку 2019 року випустив розслідування, де звинуватив компанію у спалаху дизентерії в дитсадках і школах, що стався в грудні 2018 року. У розслідуванні заявили, що компанія належить Євгену Пригожину, який є поваром президента Росії Володимира Путіна. Сам Пригожин це заперечує.

Як компенсацію за шкоду діловій репутації "Московський школяр" вимагав по пів мільярда рублів з Навального, голови ютуб-каналу "Навальний LIVE" Любові Соболь та Фонду боротьби з корупцією. Суд задовольнив позов компанії у жовтні 2019 року. З відповідачів постановили стягнути в цілому 88 мільйонів рублів. Через це Навальний оголосив про закриття Фонду.



Пригожин в кінці серпня 2020 викупив у "Московського школяра" право вимагати борг з представників Фонду.

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