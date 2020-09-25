У Сенаті Сполучених Штатів Америки підготували законопроєкт, який пропонує запровадити нові санкції проти Росії. Цього разу Росію хочуть покарати за використання хімічної зброї і, зокрема, отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Законопроєкт зобов'язує адміністрацію визначити, чи порушив Кремль закони США, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї, мовиться на сайті одного з його авторів сенатора Кріса Кунса.

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У час, коли Росія продовжує втручатися в наші вибори й чинити інші злодіяння в Білорусі, Україні й Сирії, посилюючи небезпеку для світу, цей законопроєкт спрямований на те, щоби притягнути до відповідальності Путіна і його найближче оточення,

– пояснив Кунс.

У самому законопроєкті мовиться, що сенатори пропонують ввести санкції щодо російських офіційних осіб, причетних до грубих порушень міжнародного права. Втім імена й посади цих людей не уточнюються.

Водночас інший сенатор Марко Рубіо пояснив: законопроєкт передбачає цілеспрямовані санкції проти російських чиновників, що стали співучасниками грубих порушень міжнародного права, зокрема й через отруєння Олексія Навального.

Слід зазначити, що з моменту запровадження минулих санкцій проти Росії не минуло й кількох днів. Лише на початку цього тижня США запровадили обмеження проти 8 росіян, а також 7 російських і фінських компаній.

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