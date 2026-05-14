Про це повідомив Ігор Клименко, голова МВС України.
До ліквідації наслідків у Києві залучені майже 600 рятувальників та поліцейських.
Столиця була основним напрямком удару Росії вночі 14 травня. У Дарницькому районі завалилася частина 9-поверхового будинку. зруйновано 18 квартир.
Відомо про 3 загиблих, але є ще багато зниклих безвісти – понад 10. Під завалами їх шукають 6 кінологічних груп. 11 людей вдалося врятувати.
Поранення дістали 30 осіб. Понад 100 людей звернулися до поліції через пошкодження майна.
Ліквідація наслідків атаки у Києві
Що відомо про наслідки обстрілу Києва?
Внаслідок атаки на Київ зруйновано 9-поверховий будинок у Дарницькому районі, є загиблі і поранені.
Тим часом у Дніпровському районі під час обстрілу сталося влучання в приватний житловий будинок, постраждали гаражі і автомобілі.
У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, після атаки туди прямували екстрені служби.
Відомо також, що на лівому березі столиці, який вночі був під основним ударом, внаслідок атаки ворога виникли перебої з водопостачанням.