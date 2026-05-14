Про це повідомив Ігор Клименко, голова МВС України.

Скільки людей зникли безвісти у Києві внаслідок російських обстрілів?

До ліквідації наслідків у Києві залучені майже 600 рятувальників та поліцейських.

Столиця була основним напрямком удару Росії вночі 14 травня. У Дарницькому районі завалилася частина 9-поверхового будинку. зруйновано 18 квартир.

Відомо про 3 загиблих, але є ще багато зниклих безвісти – понад 10. Під завалами їх шукають 6 кінологічних груп. 11 людей вдалося врятувати.

Поранення дістали 30 осіб. Понад 100 людей звернулися до поліції через пошкодження майна.

  • Внаслідок атаки на Київ зруйновано 9-поверховий будинок у Дарницькому районі, є загиблі і поранені.

  • Тим часом у Дніпровському районі під час обстрілу сталося влучання в приватний житловий будинок, постраждали гаражі і автомобілі.

  • У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, після атаки туди прямували екстрені служби.

  • Відомо також, що на лівому березі столиці, який вночі був під основним ударом, внаслідок атаки ворога виникли перебої з водопостачанням.