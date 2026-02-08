Про це повідомила Національна спілка журналістів України у своїх соцмережах.

Які наслідки удару по Краматорську?

Удар по Краматорську стався близько п'ятої ранку: одна з російських з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група програми "Подробиць".

Вибухом була знищена цивільна інфраструктура.

Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень в ліву руку. Знімальна група жива!
– повідомили в Національній спілці.

Водночас, за словами Ігоря, у сусідньому підʼїзді є загиблі.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, внаслідок удару по Краматорську загинула 77-річна пенсіонерка. Також троє чоловіків 40, 46 й 48 років зазнали осколкових поранень, мінно-вибухової травми, контузії й різаних ран. На місці влучання пошкоджено 11 багатоквартирних будинків і автомобілі.

Журналісти на війні: останні новини

  • Поблизу Костянтинівки противник атакував безпілотником автомобіль волонтерів та журналістів. Зокрема, серед пасажирів був австрійський журналіст, кореспондент телеканалу ORF Крістіан Вершютц. На щастя, загиблих внаслідок цього удару немає.

  • Знімальна група телеканалу Freedom потрапила під удар російського дрона "Ланцет" у Краматорську на Донеччині. Загинули журналісти Олена Губанова (Грамова) та Євген Кармазін.

  • 3 жовтня на Донеччині від удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф-фрілансер Григорій Іванченко. Він отримав поранення.