Украина заинтересована только в конструктивном диалоге с американцами. Как рассказал 24 Каналу политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, на переговорах важно, чтобы стороны слышали друг друга.

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О чем может говорить Украина на переговорах

К сожалению, американская сторона на протяжении длительного времени не слышала Украину. Перепалка в Овальном кабинете это только подтвердила. Важно, что в украинской делегации будут люди, которые отвечают за военную часть мирных переговоров. Говорится о главе Минобороны Рустеме Умерове и заместителе председателя ОПУ Павле Палисе.

Это показывает, что мы смотрим на ситуацию комплексно, а тема безопасности является для нас приоритетом. Это касается и соглашения о минералах,

– отметил политолог.

Стоит заметить, что договариваясь с Демократической Республикой Конго, которая имеет проблемы с Руандой, американцы применяют формулу – минералы в обмен на безопасность. Но почему-то, когда говорится об Украине, то вице-президент США заявляет, что для нас якобы лучше экономическая безопасность, наличие американских денег, а не военное присутствие.

Вероятно, именно по этому поводу будут дальнейшие переговоры. А также относительно ограниченного перемирия, которое предусматривает отсутствие атак в море, на земле и в воздухе и обмен военнопленными. Такую идею выдвигал Владимир Зеленский.