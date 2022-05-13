Про це заявили міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії. За їхніми словами, на нещодавніх зустрічах їхній колега транслював іншу позицію.

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Реакція Швеції на слова Ердогана

Я зустрілася зі своїм турецьким колегою напередодні, і ми також обговорювали можливу заявку Швеції на членство в НАТО кілька тижнів тому на двосторонній зустрічі,

– сказала глава МЗС Швеції Анн Лінде.

Вона зазначила, що має хороші та конструктивні стосунки з турецьким міністром закордонних справ, і він нічого подібного не казав. Також не озвучували негативну позицію проти вступу Швеції до НАТО й посли Альянсу з 30 країн

Вона висловила сподівання що цю ситуацію вдасться обговорити та владнати. "І якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн" – сказала Лінде.

Реакція Фінляндії на слова турецького президента

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто розповів, що раніше його турецький колега позитивно відреагував на членство обох скандинавських країн у НАТО.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов'язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити",

– додав фінський міністр.

Що сказав Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив що його країна, негативно оцінює плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до НАТО. І порівняв скандинавські країни з гостьовим будинком для терористичних організацій. Під цим він мав на увазі членів Робітничої партії Курдистану, яким дали притулок у скандинавських країнах.

За його словами, колись Туреччина вже "зробила помилку" і дозволила Греції вступити до Альянсу і він не хоче знову її повторення. Він також вказав, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето на прийом цих двох країн.

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