Наприклад, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Втім, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що попри критику Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
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Бербок за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
За її словами, кожна країна вільна приймати рішення про членство в альянсі. Це також стосується Швеції та Фінляндії.
Не НАТО підштовхнуло Швецію і Фінляндію до вступу, а дії президента Росії, оскільки вони прагнуть і надалі жити в мирі зі своїми сусідами, у цьому союзі. Я його підтримую!
– сказала Бербок.
Вона також додала, що уряд Німеччини ще раніше дав зрозуміти, що більше ніж підтримує вступ Швеції і Фінляндії. Оскільки обидві країни є сильними з точки зору власних оборонних можливостей, а альянс зробить їх ще міцнішими.
Зауважимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц також привітав спробу Фінляндії приєднатися до НАТО. До того ж запропонував "повну підтримку" Берліна.
Що відомо про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
- Буквально 11 травня ЗМІ написали, що Фінляндія та Швеція хочуть одночасно подати заявки до НАТО на початку наступного тижня. На думку експертів таке рішення означатиме консенсус країн та бажання захищати одне одного.
- Варто пригадати, що досі ці країни були нейтральними, проте ситуація змінилась після повномасштабного нападу Росії на Україну. Тоді Швеція заявила про перегляд своєї політики, а Фінляндія, яка межує з Росією, про перегляд урядом різних опцій для безпеки країни й про плани ухвалити рішення про вступ до Альянсу.
- Натомість Росія ще у квітні почала погрожувати Фінляндії та Швеції. Зокрема путінська представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО нібито може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи. Зокрема вона заявила про "новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією".
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна негативно оцінює плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до НАТО. Фінляндія та Швеція вже встигли відреагували на заяву Ердогана проти їхнього вступу до НАТО.
- Варто пригадати, що експерти вважають – вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є катастрофічним провалом Росії.
- Зауважимо, Україна підтримує таке рішення країн. Президент Володимир Зеленський сказав про підтримку прагнень.
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