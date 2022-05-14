Наприклад, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Втім, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що попри критику Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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Бербок за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

За її словами, кожна країна вільна приймати рішення про членство в альянсі. Це також стосується Швеції та Фінляндії.

Не НАТО підштовхнуло Швецію і Фінляндію до вступу, а дії президента Росії, оскільки вони прагнуть і надалі жити в мирі зі своїми сусідами, у цьому союзі. Я його підтримую!

– сказала Бербок.

Вона також додала, що уряд Німеччини ще раніше дав зрозуміти, що більше ніж підтримує вступ Швеції і Фінляндії. Оскільки обидві країни є сильними з точки зору власних оборонних можливостей, а альянс зробить їх ще міцнішими.

Зауважимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц також привітав спробу Фінляндії приєднатися до НАТО. До того ж запропонував "повну підтримку" Берліна.

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