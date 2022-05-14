Например, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впрочем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, несмотря на критику Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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Бербок за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
По ее словам, каждая страна свободна принимать решение о членстве в альянсе. Это касается Швеции и Финляндии.
Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России, поскольку они стремятся и дальше жить в мире со своими соседями, в этом союзе. Я его поддерживаю!,
– сказала Бербок.
Она также добавила, что правительство Германии еще раньше дало понять, что больше, чем поддерживает вступление Швеции и Финляндии. Поскольку обе страны сильны с точки зрения собственных оборонных возможностей, а Альянс сделает их еще крепче.
Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал попытку Финляндии присоединиться к НАТО. К тому же, предложил "полную поддержку" Берлина.
Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
- Буквально 11 мая СМИ написали, что Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки в НАТО в начале следующей недели. По мнению экспертов, такое решение будет означать консенсус стран и желание защищать друг друга.
- Стоит вспомнить, что эти страны были до сих пор нейтральными, однако ситуация изменилась после полномасштабного нападения России на Украину. Тогда Швеция заявила о пересмотре своей политики, а граничащая с Россией Финляндия о пересмотре правительством различных опций для безопасности страны и о планах принять решение о вступлении в Альянс.
- Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна негативно оценивает планы Швеции и Финляндии по присоединению к НАТО. Финляндия и Швеция уже успели отреагировать на заявление Эрдогана против их вступления в НАТО.
- Стоит вспомнить, что эксперты считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России.
- Отметим, что Украина поддерживает такое решение стран. Президент Владимир Зеленский сказал о поддержке устремлений.
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