Например, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впрочем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, несмотря на критику Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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Бербок за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

По ее словам, каждая страна свободна принимать решение о членстве в альянсе. Это касается Швеции и Финляндии.

Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России, поскольку они стремятся и дальше жить в мире со своими соседями, в этом союзе. Я его поддерживаю!,

– сказала Бербок.

Она также добавила, что правительство Германии еще раньше дало понять, что больше, чем поддерживает вступление Швеции и Финляндии. Поскольку обе страны сильны с точки зрения собственных оборонных возможностей, а Альянс сделает их еще крепче.

Канцлер Германии Олаф Шольц также приветствовал попытку Финляндии присоединиться к НАТО. К тому же, предложил "полную поддержку" Берлина.

Что известно о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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