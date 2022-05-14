Турецький міністр розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо курдів
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив про зустріч з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Свою заяву Хаавісто зробив перед неформальною зустріччю з головами відомств країн НАТО у Берліні.
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"Я впевнений, що ми знайдемо рішення", – сказав Хаавісто й додав, що він 13 травня розмовляв телефоном зі своїм "хорошим колегою" міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
Очільник турецького МЗС Чавушоглу, який також перебуває у Берліні, розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо підтримки Робочій партії Курдистану.
"Проблема в тому, що ці дві країни відкрито підтримують РПК та YPG та взаємодіють з ними. Це терористичні організації, які щодня нападають на наші війська. Тому неприйнятно та обурливо, що наші друзі та союзники підтримують цю терористичну організацію", – заявив Чавушоглу.
Фінляндія і Швеція хочуть в НАТО, але Туреччина висловила протест
- Військова агресія Росії проти України змусила Фінляндію та Швецію відмовитися від політики військового нейтралітету. В обох країнах почала рости підтримки курсу до НАТО. Стокгольм і Гельсінкі хочуть подати спільну заявку вже найближчим часом.
- Та наміри шведів і фінів не підтримав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що Анкара проти приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО та назвав їх "пансіонатами для терористів".
- Міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії заявили, що для їхніх країн стала несподіванкою різка позиція Туреччини, яка донедавна нібито підтримувала їх.
- Згодом радник Ердогана Ібрагім Калін детальніше пояснив позицію Туреччини. Він заявив, що Туреччина в жодному разі не планує блокувати процес. За його словами, Ердоган закликає владнати певні проблеми та розбіжності.
- Зауважимо, що проти членства Швеції та Фінляндії у НАТО раптово висловився президент Хорватії Зоран Міланович. Він пригрозив заблокувати їх вступ до Альянсу.
- Очікувано проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО виступили в Росії, де не мають фактичного впливу на це рішення. У МЗС Росії офіційно пригрозили обом країнам. Також погрози посипалися з російської Держдуми, де заговорили про ядерну зброю.
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