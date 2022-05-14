Турецький міністр розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо курдів

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив про зустріч з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Свою заяву Хаавісто зробив перед неформальною зустріччю з головами відомств країн НАТО у Берліні.

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"Я впевнений, що ми знайдемо рішення", – сказав Хаавісто й додав, що він 13 травня розмовляв телефоном зі своїм "хорошим колегою" міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Очільник турецького МЗС Чавушоглу, який також перебуває у Берліні, розкритикував політику Фінляндії та Швеції щодо підтримки Робочій партії Курдистану.

"Проблема в тому, що ці дві країни відкрито підтримують РПК та YPG та взаємодіють з ними. Це терористичні організації, які щодня нападають на наші війська. Тому неприйнятно та обурливо, що наші друзі та союзники підтримують цю терористичну організацію", – заявив Чавушоглу.

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