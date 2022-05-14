Турецкий министр раскритиковал политику Финляндии и Швеции относительно курдов
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил о встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Свое заявление Хаависто сделал перед неформальной встречей с главами ведомств стран НАТО в Берлине.
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"Я уверен, что мы найдем решение", – сказал Хаависто и добавил, что он 13 мая разговаривал по телефону со своим "хорошим коллегой" министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Глава турецкого МИД Чавушоглу, который также находится в Берлине, раскритиковал политику Финляндии и Швеции относительно поддержки Рабочей партии Курдистана.
"Проблема в том, что эти две страны открыто поддерживают РПК и YPG и взаимодействуют с ними. Это террористические организации, которые ежедневно нападают на наши войска. Поэтому неприемлемо и возмутительно, что наши друзья и союзники поддерживают эту террористическую организацию", – заявил Чавушоглу.
Финляндия и Швеция хотят в НАТО, но Турция выразила протест
- Военная агрессия России против Украины вынудила Финляндию и Швецию отказаться от политики военного нейтралитета. В обеих странах начала расти поддержка курса в НАТО. Стокгольм и Хельсинки хотят подать совместную заявку в ближайшее время.
- Но намерения шведов и финнов не поддержал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что Анкара против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО и назвал их "пансионатами для террористов".
- Министры иностранных дел Швеции и Финляндии заявили, что для их стран стала неожиданностью резкая позиция Турции, которая недавно якобы поддерживала их.
- Впоследствии советник Эрдогана Ибрагим Калин подробнее объяснил позицию Турции. Он заявил, что Турция ни в коем случае не собирается блокировать процесс. По его словам, Эрдоган призывает уладить определенные проблемы и разногласия.
- Отметим, что против членства Швеции и Финляндии в НАТО внезапно высказался президент Хорватии Зоран Миланович. Он пригрозил заблокировать их вступление в Альянс.
- Ожидаемо против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступили в России, где не имеют фактического влияния на это решение. В МИД России официально пригрозили обеим странам. Также угрозы посыпались из российской Госдумы, где заговорили о ядерном оружии.
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