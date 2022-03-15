Враг нанес удары с вертолетов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты разгромили строительную базу, которая строила объездную дорогу.

Это важно Николаев снабжен светом, газом и водой, – мэр города Сенкевич

Ким отметил, что российский враг нанес удары по базе с вертолетов. Как видно по фото, которые опубликовал глава Николаевской ОВА, враг разрушил много техники.

"Не любят они "Большую стройку", – констатировал Ким.

Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма

Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма

Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма

Достойно внимания – Враг пытается закрыть нас в кольцо, но ВСУ отодвигают, – мэр Николаева: смотрите видео