Об этом в эфире рассказал городской голова Александр Сенкевич. В то же время он напомнил, что нарушать комендантский час ни в коем случае нельзя.

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В Николаеве комендантский час стал короче

Теперь комендантский час в Николаеве продлится с 22:00 до 06:00. Поэтому она стала короче на два часа. Кроме того, отметил Сенкевич, это позволило продолжить движение общественного транспорта в городе. Теперь он будет курсировать до 20.00.

В то же время, мэр Николаева напомнил, что нарушать комендантский час не стоит. Если у вас нет специального пропуска, то правоохранители могут даже арестовать.

Кроме того, в городе разрешили продавать алкоголь. В частности:

в будни можно приобрести слабоалкогольные напитки,

а в выходные – крепкий алкоголь.

Впрочем, продавать напитки с содержанием спирта ни военным, ни людям в форме не будут. Это запрещено

О сокращении комендантского часа Александр Сенкевич сообщил еще 23 мая. Но во время разговора с журналистами решил в очередной раз напомнить об этом. К слову, сокращенный комендантский час с 20 мая уже действует в Николаевской области. Она длится столько же, а распорядился об этом председатель ОВА Виталий Ким.

Об изменениях комендантских часов сообщили и в других областях. В частности , в Донецкой и Луганской. В обоих случаях она будет начинаться в 21:00 и продлится до 05:00.

Ранее в Киеве возобновили оплату за проезд в метро, а также коммунальный наземный транспорт столицы. На ответный шаг пошли потому, что необходимо выплачивать заработные платы, содержать парк, а также рассчитываться за топливо и электроэнергию. Как отметили в КГГА, бесплатный проезд в столице ежемесячно обходился в полмиллиарда гривен.

Военное положение в Украине продолжили

Напомним, что Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине , а также всеобщей мобилизации. Речь идет еще о 90 днях, а закончиться он должен 23 августа. Это при условии, что в нашем государстве прекратятся активные боевые действия.

Отметим, что военное положение в Украине было введено утром 24 февраля. Причиной тому стало полномасштабное вторжение России на нашу территорию. Тогда его ввели на 30 дней, а позже продлили.

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