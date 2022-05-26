Про це в ефірі розповів міський голова Олександр Сєнкевич. Водночас він нагадав, що порушувати комендантську годину ні в якому разі не можна.

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У Миколаєві комендантська година стала коротшою

Тепер комендантська година у Миколаєві триватиме з 22:00 по 06:00. Тож стала вона коротшою на дві години. Крім того, зазначив Сєнкевич, це дозволило продовжити рух громадського транспорту у місті. Тепер він курсуватиме до 20:00.

Водночас мер Миколаєва нагадав, що порушувати комендантську годину не варто. Якщо у вас немає спеціальної перепустки, то правоохоронці можуть навіть заарештувати.

Крім того, у місті дозволили продавати алкоголь. Зокрема:

у будні можна придбати слабоалкогольні напої,

а у вихідні – міцний алкоголь.

Утім, продавати напої зі вмістом спирту ані військовим, ані людям у формі не будуть. Це заборонено

Зауважимо, що про скорочення комендантської години Олександр Сєнкевич повідомив ще 23 травня. Але під час розмови з журналістами вирішив вкотре нагадати про це. До слова, скорочена комендантська година з 20 травня вже діє у Миколаївській області. Вона триває стільки ж, а віддав розпорядження про це голова ОВА Віталій Кім.

Про зміни комендантських годин повідомили й в інших областях. Зокрема у Донецькій і Луганській. В обох випадках вона починатиметься о 21:00 та триватиме до 05:00.

Раніше у Києві відновили оплату за проїзд у метро, а також комунальному наземному транспорті столиці. На відповідний крок пішли тому, що необхідно виплачувати заробітні плати, утримувати парк, а також розраховуватися за паливо й електроенергію. Як зазначили у КМДА, безплатний проїзд у столиці щомісяця обходився у пів мільярда гривень.

Воєнний стан в Україні продовжили

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні, а також загальної мобілізації. Мовиться про ще 90 днів, а закінчитися він має 23 серпня. Це за умов, що в нашій державі припиняться до того часу активні бойові дії.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні ввели зранку 24 лютого. Причиною цього стало повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію. Тоді його запровадили на 30 днів, а пізніше продовжили.

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