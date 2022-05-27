За даними розвідки, однією з найбільш складних є ситуація навколо Сєвєродонецька і Лисичанська. Але українські війська тримають оборону.

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Зведення розвідки Великої Британії

Інформація британців констатує, що російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Нещодавно вони навіть захопили кілька сіл на північний захід від Попасної.

Водночас розвідка Великої Британії констатує, що Росія тисне на Сєвєродонецьку кишеню, хоча Україна зберігає контроль над кількома захищеними секторами. Тим самим наші воїни не дають Росії в повному обсязі здійснити її наміри щодо повного контролю над Донбасом.

Звернули увагу британці й на те, що відбувається на Півдні нашої держави, який тимчасово окупований. Там припускають, що для південного угруповання військ Росії, ймовірно, є завдання таки окупувати південну українську територію. Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого сховища в зону відповідальності на Півдні.

Розвідка Великої Британії відзначає, що Т-62 майже напевно будуть особливо вразливі до протитанкової зброї. Те, що вони присутні на полі бою свідчить про те, що в Росії існує дефіцит сучасного, боєздатного обладнання.

Що відомо про російські танки

У тимчасово окупований Мелітополь на Запоріжжі російські загарбники пригнали старі танки Т-62 ще радянського зразка. Їі танки розроблялись ще у 1950-х роках, а на озброєння їх взяли у 1961 році. Танки оснащені гарматами із калібром 115 міліметрів. Вони легко горять від Джавелінів і NLAW.

Генеральний штаб Збройних Сил України про цю розконсервацію старих танків повідомляв. За даними командування, загарбники таким чином хочуть укомплектувати свої БТГ. Воно й не викликає подиву, адже на українській землі наші захисники завдають окупантам великих і непоправних втрат. З кожним днем ці втрати лише зростають.

Прикладом цього є слова головного сержанта 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він розповідав нещодавно, як його підрозділ знищив 5 танків, 4 БМП та БТР. Сержант звісно ж вже отримав кілька державних нагород за мужність та героїзм.

Більше інформації про Т-62: дивіться відео