По данным разведки, одной из наиболее сложных является ситуация вокруг Северодонецка и Лисичанска. Но украинские войска держат оборону.

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Строительство разведки Великобритании

Информация британцев констатирует, что российские сухопутные войска продолжают попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск. Недавно они даже захватили несколько деревень к северо-западу от Попасной.

В то же время разведка Великобритании констатирует, что Россия давит на Северодонецкий карман, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими защищенными секторами. Тем самым наши воины не дают России в полном объеме осуществить ее намерения по полному контролю над Донбассом.

Обратили внимание британцы и на то, что происходит на временно оккупированном на юге нашего государства. Там предполагают, что для южной группировки войск России, вероятно, есть задача оккупировать южную украинскую территорию. В последние дни Россия переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранилища в зону ответственности на Юге.

Разведка Великобритании отмечает, что Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы к противотанковому оружию. То, что они присутствуют на поле боя, свидетельствует о том, что в России существует дефицит современного, боеспособного оборудования.

Что известно о российских танках

Во временно оккупированный Мелитополь в Запорожье российские захватчики пригнали старые танки Т-62 еще советского образца. Ее танки разрабатывались еще в 1950-х годах, а на вооружение их взяли в 1961 году. Танки оснащены пушками с калибром 115 миллиметров. Они легко горят от Джавелинов и NLAW.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины об этой расконсервации старых танков сообщал . По данным командования, захватчики таким образом хотят укомплектовать свои БТГ. Оно и не вызывает удивления, ведь на украинской земле наши защитники наносят оккупантам большие и невосполнимые потери. С каждым днем эти потери только растут.

Примером этого есть слова главного сержанта 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он рассказывал недавно, как его подразделение уничтожило 5 танков , 4 БМП и БТР. Сержант, конечно, уже получил несколько государственных наград за мужество и героизм.

Больше информации о Т-62: смотрите видео