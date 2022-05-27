Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі Національної поліції України. Правозахисники задокументували наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Повідомили також про загиблих та поранених внаслідок ворожої навали.

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За даними Національної поліції, росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Значних руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.

Фото руйнувань, які завдала Росія / джерело Національна поліція України:

Під прицілом в орди терористів були такі населені пункти, як Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар'їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка. Окупанти намагаються стерти з землі ті території, які від початку намагаються "асвабадіть". Весь світ побачив, що Росія війною забирає в інших країн частини територій та зовсім не намагається там створити кращі умови для російськомовного населення, яким прикриваються.

Найманці Кремля гатили по Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Ураган", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України,

– зазначили у Нацполіції.