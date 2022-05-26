Головні зусилля ворога на Донецькому напрямку
Також на Донецькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне становище біля Сєвєродонецька та Авдіївки. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 травня.
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Росіяни знову застосовували артилерію та сили штурмової авіації по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі Донбасу.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії, а окупанти активно використовують засоби радіоелектронної боротьби. Вони здійснили спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного, втім це не дало результату. Так само безуспішно росіяни пробували штурмувати біля Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків.
Крім того, окупанти намагаються закріпити свої позиції біля Сєверодонецька. Вони вели штурмові дії в напрямку Устинівки, однак і це не дало успіху.
Намагаючись покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на Слов'янськ, загарбники обстрілювали райони Чепіля, Довгенького, Курульки, Богородичного та Студенка з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.
ЗСУ відбивають атаки ворога
Упродовж минулої доби, 25 травня, українській військові відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Так, вони знищили:
- 4 танки,
- 2 артилерійські системи,
- бронетранспортер,
- автомобіль,
- 1 одиницю спеціальної техніки.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ліквідували 5 безпілотників типу "Орлан-10", а ударна авіація, завдавши удару по ворожих позиціях, знищила особовий склад та до 10 одиниць легкоброньованої техніки. Українські винищувачі перехопили та збили 2 крилаті ракети.
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