Главные усилия врага на Донецком направлении

Также на Донецком направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение возле Северодонецка и Авдеевки. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 мая.

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Россияне снова применяли артиллерию и силы штурмовой авиации для нанесения ударов по позициям украинских подразделений и гражданской инфраструктуре Донбасса.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия, а оккупанты активно используют средства радиоэлектронной борьбы. Они предприняли попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного, впрочем, это не дало результата. Так же безуспешно россияне пробовали штурмовать возле Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.

В Генштабе рассказали о попытках наступления врага / Фото Генштаб

Кроме того, оккупанты пытаются закрепить свои позиции возле Северодонецка. Они вели штурмовые действия в направлении Устиновки, однако и это не принесло им успеха.

Пытаясь улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск, захватчики обстреливали районы Чепиля, Долгенького, Курульки, Богородичного и Студенки из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

ВСУ отбивают атаки врага

За прошедшие сутки, 25 мая, украинские военные отбили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. Так, они уничтожили:

4 танка,

2 артиллерийские системы,

бронетранспортер,

автомобиль,

1 единица специальной техники.

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать оккупантов и их технику / Фото Генштаб

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 5 беспилотников типа "Орлан-10", а ударная авиация, нанеся удар по вражеским позициям, уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Верьте в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

– призывали в Генштабе.

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