Детальніше це описав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір у ютубі "Фейгин Live".

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Досить хороший день для ЗСУ на Півдні

Ці події відбувалися біля села Давидів Брід, що в Бериславському районі. Там українські військові пішли в контратаку наступ під прикриттям авіації – штурмовиків.

Тоді в небі з'явився російський винищувач Су-35. На щастя, він не зміг сильно завадити, оскільки його одразу збили Повітряні сили ЗСУ.

Це було схоже на спробу розрізати правобережне угруповання росіян. Вони (Вороги – 24 канал) злякалися дуже сильно,

– сказав Арестович.

Він додав, що вже наступного дня можна буде впевнено сказати, чи стала операція контрнаступальною. Проте, як контратака, вона вже досить перспективна.

За словами радника голови ОП, це дійсно був непоганий день на цьому напрямку. Про це, на його думку, зокрема свідчить "пташкопад", тобто велика кількість збитих повітряних цілей.

Детальніше про ситуацію на Півдні в цей день

В оперативному командуванні напряму розповіли, що росіяни 27 травня перевели на Херсонщину з орієнтовно 30 одиниць п'ятдесятирічних танків Т-62. Також туди стягнули інші бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

Під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною збили не лише винищувач, а й 2 ракети, які він запускав – типу "повітря – повітря".

Під час контратак, які провели в цей день, противник зазнав значних втрат. Там ліквідували 63 росіян і загалом 19 одиниць ворожої техніки. Окрім Су-35 в небі збили й 6 гелікоптерів.

Щодо наземного бойового транспорту, то знищити вдалося 3 сучасних танки Т-72, 5 одиниць іншої броньованої техніки, а також 2 військові автомобілі. Також ліквідували одну реактивну систему залпового вогню "Град" і самохідну артустановку.

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