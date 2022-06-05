Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він констатував, що саме тому російські окупанти кинули всі свої сили на Луганщину.

Важливо Сєвєродонецьк поділений навпіл, окупанти зазнали великих втрат, 8 з них взяли у полон, – Гайдай

Гайдай додав, що ще донедавна росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів ЗСУ змогли відкинути їх. Зараз місто поділено навпіл.

Також глава Луганської ОВА розповів, що:

окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян;

усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут;

вночі близько 30 снарядів влучили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

Що таке "траса життя"

Ще наприкінці травня голова Луганської військової обласної адміністрації спростував інформацію про те, що трасу Лисичанськ-Бахмут нібито перекрили російські війська.

Луганщина не відрізана! Траса Лисичанськ – Бахмут не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є,

– сказав раніше Гайдай.

ЗСУ успішно стримують російські атаки

Фахівці з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що українські війська успішно гальмують російських загарбників на Луганщині. Наші бійці вже декілька днів відбивають наступи Росії на Сєвєродонецьк. За даними експертів з ISW, українські воїни здійснюють успішні контратаки у Сєвєродонецьку та вдало обороняють західний берег Сіверського Дінця.

Водночас ще 3 червня українські захисники відбивали наступи Росії на Сєвєродонецьк і активно перешкоджають просуванню Росії на Лисичанськ з південного заходу.

Росія не захопить Луганську область

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай 3 червня не погодився з прогнозом Міноборони Великої Британії про те, що російські війська захоплять решту 10% області протягом наступних двох тижнів, стверджуючи, що українські сили мають достатньо підкріплень та техніки для подальших контратак і захисту своїх позицій.

Гайдай зазначив, що російські війська помилково вірять у власні успіхи, дозволяючи українським захисникам завдати значних втрат нічого не підозрюючим кадировським підрозділам.