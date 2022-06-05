Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он констатировал, что именно поэтому российские оккупанты бросили все свои силы на Луганскую область.

Важно Северодонецк поделен пополам, оккупанты понесли большие потери, 8 из них взяли в плен, – Гайдай

Гайдай добавил, что еще до недавнего времени россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ смогли отбросить их. Сейчас город поделен пополам.

Также глава Луганской ОВА рассказал, что:

оккупанты потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь россиян;

все резервы армии врага направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут;

ночью около 30 снарядов попали в здание гуманитарного штаба в Лисичанске.

Что такое "трасса жизни"

Еще в конце мая глава Луганской военной областной администрации опроверг информацию о том, что трассу Лисичанск – Бахмут якобы перекрыли российские войска.

Луганская область не отрезана! Трасса Лисичанск – Бахмут не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть,

– сказал раньше Гайдай.

ВСУ успешно сдерживают российские атаки

Специалисты из Института изучения войны (ISW) рассказали, что украинские войска успешно тормозят российских захватчиков в Луганской области. Наши бойцы уже несколько дней отбивают наступления России на Северодонецк. По данным экспертов из ISW, украинские воины осуществляют успешные контратаки в Северодонецке и успешно обороняют западный берег Северского Донца.

В то же время еще 3 июня украинские защитники отражали наступления России на Северодонецк и активно препятствуют продвижению России на Лисичанск с юго-запада.

Россия не захватит Луганскую область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 3 июня не согласился с прогнозом Минобороны Великобритании о том, что российские войска захватят оставшиеся 10% области в течение следующих двух недель, утверждая, что украинские силы имеют достаточно подкреплений и техники для дальнейших контратак и защиты своих позиций.

Гайдай отметил, что российские войска ошибочно верят в собственные успехи, позволяя украинским защитникам нанести значительные потери ничего не подозревающим кадыровским подразделениям.

Стоит вашего внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июня: смотрите видео