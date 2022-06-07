Об этом 7 июня сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"У нас неспокойно. Криворожский район снова под обстрелами. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской общине. В Большой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он в больнице. В селе повреждены дома", – написал Резниченко.

Ситуация в области контролируемая

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пострадавший мужчина получил осколочное ранение ноги. Он отметил, что ночью россияне обстреливали всего один район.

На протяжении ночи повторные обстрелы Криворожского района не зафиксированы, во всех остальных – сейчас спокойно. Сейчас ситуация на Днепропетровщине контролируется. В каждом уголке области развевается сине-желтое знамя, и так будет всегда,

– написал Лукашук.

Детали о пострадавшем

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что оккупанты атаковали примерно в 22:30. Состояние потерпевшего сейчас стабильное.

"Госпитализирован в больницу №2 Кривого Рога с диагнозом "множественная взрывная травма, осколочные ранения конечностей, туловища и головы", – отметил Вилкул.

Били кассетными снарядами

Российские убийцы используют запрещенные международным правом снаряды. Речь идет о кассетных боеприпасах. Обстрел произошел 2 июня.

Еще один ночной обстрел

Ночью 7 июня ракетная опасность находилась в десяти украинских областях. Взрыв раздался примерно в 2:50 в Харькове.

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Россияне разрушают Николаев

Оккупанты обстреливают Николаев и используют для этого тяжелую артиллерию калибра 203 миллиметра. Украинские военные сообщают, что ситуация на фронте остается напряженной, поскольку захватчики целятся по жилым кварталам, убивают мирных людей, разрушают гражданские здания и уничтожают транспорт.

Защитникам удалось дважды ударить с авиации по складам боеприпасов в Николаевской области.

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