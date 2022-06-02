Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он отметил, что пострадала территория Покровской общины в Синельниковском районе.

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Нашли около 40 кассетных боевых элементов

На месте спасатели обнаружили около 40 современных кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО. Жертв, разрушений нет,

– рассказал Лукашук.

Также днем во вражеский огонь попала и Зеленодольская община на Криворожье. Вблизи одного из сел обнаружили артиллерийский снаряд и снаряд от "Урагана".

В Зеленодольской общине поврежден газопровод

Не успокоились вражеские войска и под вечер. Они снова попали по Зеленодольской общине. В этот раз обстрел повредил газопровод и дома местных жителей. По словам председателя областного совета, в настоящее время информации о пострадавших нет.

Область продолжают обстреливать из минометов, "Градов" и ракетами

Лукашук подчеркнул: область продолжают обстреливать ракетами из минометов, а также "Градов". Несмотря на это, на Днепропетровщине открыли движение по новому участку дороги в столицу.

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Отметим, что ранее о ситуации на Криворожском направлении отчитались в Генштабе ВСУ. Украинские военные отметили, что враги были вынуждены отойти на еще не обустроенные защитные позиции. При этом кафиры продолжают усиленно гатить по гражданской инфраструктуре.

Враги обстреливают Днепропетровщину: последние новости

Накануне российские войска совершили ракетные обстрелы Днепропетровской области. Тремя ракетами из РСЗО "Торнадо" ударили по Синельниковскому району. Работу спасателям усложнила сильная гроза.

Также кафиры обстреляли юг области и из артиллерии. Речь идет о Зеленодельской общине. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

31 мая россияне били по Криворожскому району из минометов. Из-за обстрелов перебило высоковольтную линию, так что один из населенных пунктов остался без света.

28 мая российские захватчики "денацифицировали" в Днепропетровской области церковь. От снарядов пострадали окна в храме, изгородь и сама территория.

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