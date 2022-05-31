По данным районной администрации, к счастью, на этот раз обошлось без жертв или разрушений жилых домов. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на официальной странице в телеграме.

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Вражеские обстрелы Криворожского района 31 мая

По информации Николая Лукашука, в течение суток российские оккупанты снова били по населенным пунктам Криворожского района. По одному из сел Криворожья враг нанес удары из минометов. В результате были перебиты линии электроснабжения и жители населенного пункта остались без света.

К счастью, обошлось без жертв, разрушений жилых домов нет,

– подчеркнул Лукашук.

Кроме того, рассказал председатель Днепропетровского областного совета, под обстрелы также попали пограничные территории еще одного села Криворожского района. Вместе с тем в сам населенный пункт ничего "не прилетело".

К слову, по состоянию на 20:40 31 мая, в целом на Днепропетровщине ситуация стабильная – все спокойно. На подступах к области ситуацию контролируют подразделения Вооруженных сил Украины, заверил Лукашук.

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Последние новости о Криворожье: коротко

В ночь на 29 мая в Днепропетровской области не звучало сирен воздушной тревоги. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, такое в последнее время случается довольно редко.

Впрочем, днем ранее, 28 мая, оккупанты обстреляли двумя ракетами завод в Кривом Роге. На месте вражеского "прилета" вспыхнул пожар, практически полностью уничтоживший предприятие.

Впоследствии завалы завода полностью разобрали. Жертв среди населения, к счастью, удалось избежать.

29 мая стало известно, что Вооруженные Силы Украины совершили успешную контратаку к югу от Кривого Рога. При этом нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 63 российских оккупантов.

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